به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمطهر محمدخانی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران درباره سیاست‌های مدیریت شهری در حوزه درآمدزایی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین تغییراتی که در سال‌های اخیر در شهرداری تهران دنبال شده، حرکت به سمت مولدسازی دارایی‌هاست. مدیریت شهری دیگر به فروش خام املاک به عنوان منبع درآمد نگاه نمی‌کند، بلکه تلاش دارد از ظرفیت‌های این دارایی‌ها برای ایجاد ارزش افزوده و توسعه پایدار شهر استفاده کند.

وی با بیان اینکه املاک شهرداری تهران سرمایه‌های بزرگی هستند که اگر به شکل مستقیم فروخته شوند، تنها یک بار درآمد ایجاد می‌کنند، اظهار کرد: وقتی از ابزارهای شهرسازی مثل صدور مجوز ساخت، افزایش تراکم یا تغییر کاربری استفاده می‌کنیم، همان ملک می‌تواند چند برابر ارزش پیدا کند و در قالب پروژه توسعه‌ای یا مشارکت با بخش خصوصی سودآوری بیشتری به همراه داشته باشد.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با اشاره به اینکه مولدسازی به شهرداری امکان می‌دهد همزمان دارایی‌های خود را حفظ کند و درآمد پایدار به دست آورد، بیان کرد: این سیاست باعث شده شهرداری بتواند بخشی از بدهی بانکی و مالیاتی خود را تسویه کند، بدون آنکه مجبور به فروش گسترده املاک شود. در واقع ما دارایی‌ها را حفظ می‌کنیم و از ارزش افزوده آن‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های شهری بهره می‌بریم.

وی درباره محل هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از مولدسازی یادآور شد: این منابع صرف امور جاری نمی‌شود؛ بلکه به پروژه‌های کلان اختصاص پیدا می‌کند. برای نمونه، توسعه خطوط مترو که هزینه هر کیلومتر آن بیش از شش هزار میلیارد تومان است، بخش زیادی از منابع خود را از محل مولدسازی دریافت کرده است. همچنین واردات و خرید اتوبوس‌های برقی که تاکنون حدود ۵۰۰ دستگاه آن وارد ناوگان شده، عمدتاً از طریق قراردادهای تهاتر و غیرنقد انجام شده است.

محمدخانی اضافه کرد: تسویه بدهی سنواتی و مالیات معوق نیز از همین محل انجام شده تا فشار مضاعف بر درآمدهای جاری شهرداری وارد نشود. علاوه بر این، توسعه بزرگراه‌ها و پروژه‌های عمرانی دیگر هم با همین روش سرعت گرفته است. به بیان ساده، مولدسازی به ما کمک کرده پروژه‌هایی که سال‌ها به دلیل کمبود نقدینگی متوقف مانده بودند، دوباره فعال شوند.

سخنگوی شهرداری تهران یکی از مهم‌ترین کارکردهای مولدسازی را در حوزه بازآفرینی شهری دانست و تأکید کرد: بازسازی بافت‌های فرسوده تهران نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده هستند؛ اما منابع نقدی برای این کار محدود است. با استفاده از املاک شهرداری و تهاتر آن‌ها با خدمات توانسته‌ایم روند نوسازی این مناطق را سرعت ببخشیم. این اقدام علاوه بر بهبود شرایط زندگی ساکنان، اهداف اجتماعی و اقتصادی مدیریت شهری را نیز محقق کرده است.

وی در ادامه با اشاره به تفاوت مولدسازی در شهرداری تهران با سایر نهادهای دولتی عنوان کرد: املاک شهرداری برخلاف بسیاری از دستگاه‌های دولتی، یک موجودی ثابت و محدود نیست. به دلیل فرآیندهای شهرسازی، این املاک دائماً ارزش افزوده پیدا می‌کنند. وقتی مجوز ساخت یا تراکم جدید صادر می‌شود، ارزش ملک افزایش می‌یابد و همین موضوع ظرفیت مولدسازی را به صورت مستمر تقویت می‌کند. بنابراین مولدسازی در شهرداری یک فرآیند پویا و پایدار بوده و یک اقدام مقطعی محسوب نمی‌شود.

محمدخانی درباره سامانه شفافیت املاک توضیح داد: یکی از چالش‌های جدی در گذشته، عدم ثبت دقیق املاک در مناطق و سازمان‌های مختلف شهرداری بود. برای رفع این مشکل، سامانه‌ای طراحی شده که تمام املاک شهرداری را فهرست‌بندی و ثبت می‌کند. این سامانه علاوه بر کاهش زمینه فساد، امکان نظارت مردمی و قضائی را هم فراهم کرده است. به این ترتیب، مدیریت دارایی‌ها شفاف‌تر شده و احتمال سوءاستفاده یا تبانی به حداقل رسیده است.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران در پایان تصریح کرد: مولدسازی دارایی‌ها تنها یک روش درآمدزایی نیست، بلکه ابزاری برای توسعه پایدار شهر است. با این سیاست، هم پروژه‌های عمرانی سرعت می‌گیرند، هم بدهی‌های گذشته مدیریت می‌شود و هم دارایی‌های شهرداری حفظ خواهد شد. این رویکرد نشان می‌دهد که می‌توان بدون فروش خام املاک، منابع مالی لازم برای اداره و توسعه تهران را تأمین کرد.