برادری: نوسانات ارزی سبب افزایش قیمت گوشت گوساله در تهران شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جبرئیل برادری، پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه یکشنبه‌های صنعتی که با حضور محمدصادق معتمدیان برگزار شد، با اشاره به یکی از واحدهای تولیدی تحت مدیریتش، گفت: این واحد روزانه انواع محصولات پروتئینی را تأمین، فرآوری و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به وضعیت موجود کشور، اظهار داشت: پیش‌بینی می‌کردیم که در دهه دوم سال، افزایش قیمت در حوزه محصولات پروتئینی اتفاق بیفتد.

وی افزود: به همین دلیل در شهریور ماه مجوز واردات دام زنده و همچنین مجوز کشتار صادر شد تا واحدهای مربوطه بتوانند نسبت به واردات اقدام کنند، همچنین مجوز خط واردات از پاکستان فعال شده و مجوزهای لازم به انجمن بسته‌بندی و واحدهای بسته‌بندی داده شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران خاطرنشان کرد: واحدها می‌توانند گوشت گوساله خود را تأمین کنند، اما مسئله اصلی نوسانات ارزی است، با توجه‌که واردات گوشت تحت ارز توافقی است و مشمول ارز ترجیحی نمی‌شود، این نوسانات باعث بی‌ثباتی شده است.

وی به عنوان نمونه گفت: واردکنندگان بر مبنای یورو محاسبه می‌کنند. یک ماه پیش، نرخ یورو ۸۲ هزار تومان بود که اکنون به ۸۷ هزار تومان افزایش یافته است، این نوسانات موجب شده تا واردکنندگان برای تأمین گوشت با احتیاط عمل کنند، چرا که نگرانند پس از سه ماه، هنگام تسویه حساب، نرخ ارز تغییر کند و متحمل ضرر شوند.

برادری تصریح کرد: اگر بانک مرکزی تضمین کند که نرخ ارز برای واردکنندگان ثابت می‌ماند، مثلاً یورو را روی ۸۷ هزار تومان تضمین کند، آنگاه واحدهای بسته‌بندی می‌توانند روزانه بین ۴۰ تا ۵۰ تن گوشت وارد کنند. اما در شرایط فعلی، این نوسانات باعث شده که آنها تنها به واردات ۱۰ تا ۱۵ تن بسنده کنند تا خط تولید خود را حفظ کنند، که این میزان تأثیر چندانی در بازار ندارد.

وی در پایان تأکید کرد: همین نوسانات ارزی است که باعث افزایش قیمت گوشت گوساله در بازار شده و برنامه‌ریزی واحدهای وارداتی را با مشکل مواجه کرده است.