حسینی: برنامه های امسال ۱۳ آبان به صورت خانوادگی برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی (۱۳ آبان‌ماه) که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان زنجان برگزار شد، به لزوم برنامه‌ریزی مستمر و هدف‌مند در طول سال تاکید کرد و گفت: کار برای انقلاب، شهدا و موضوعاتی مانند استکبارستیزی، نباید فقط به ایام خاصی محدود شود.

وی بر لزوم ایجاد شور و هیجان طبیعی در میان نوجوانان و جوانان تاکید کرد و بیان داشت: اگر دانش‌آموز احساس کند خودش نقش دارد و فعالیتش مؤثر است، با عشق در مراسم ۱۳ آبان شرکت می‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: باید کمیته‌های تخصصی تشکیل شود تا کارها پیگیری شود و از ظرفیت تشکل‌های مختلف دانش‌آموزی و فرهنگی استفاده شود.

حسینی، به تقارن ۱۳ آبان با شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد و گفت: ۱۳ آبان امسال را باید متفاوت از گذشته برگزار کنیم؛ به‌گونه‌ای که گویی اولین‌بار است این مراسم را اجرا می‌کنیم.

وی تاکید کرد: بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و انقلابی به دلیل تعدد برنامه‌ها نیمه‌تمام می‌مانند و همه ما درگیر کارهای متعدد هستیم و همین باعث می‌شود هیچ کاری به سرانجام نرسد.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان، به تجربه موفق برخی پویش‌ها مانند «سرگذشت استعمار» با محوریت آموزش‌وپرورش اشاره کرد و گفت: این طرح نشان داد اگر گروه‌های دانش‌آموزی فعال شوند و خودشان نقش‌آفرینی کنند، می‌توان کارهای بزرگ و اثرگذار انجام داد.

حسینی، به اهمیت حضور خانواده‌ها در برنامه‌های امسال ۱۳ آبان اشاره کرد و یادآورشد: باید امسال این روز را خانوادگی‌تر از سال گذشته برگزار کنیم چرا که عنصر خانواده در این مراسم می‌تواند شور و نشاط خاصی ایجاد کند و پیام استکبارستیزی را بهتر منتقل کند.