محامی: همایش «خورشید ولایت» باید برند فرهنگی شهرستان ایرانشهر شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله مصطفی محامی، ظهر یکشنبه در نشست برنامه ریزی برای برگزاری همایش بزرگ «خورشید ولایت» با جمعی از مسئولان شهرستان ایرانشهر گفت: این همایش را فرصتی ارزشمند برای ایرانشهر است که باید برای آن سرمایهگذاری کرد تا بهعنوان یک برند فرهنگی برای ایرانشهر ثبت شود.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان افزود: سود این اقدام در نهایت به نفع استان و شهرستان خواهد بود و باید برای برندسازی و بهرهبرداری از این ظرفیت کار جدی صورت گیرد تا رویداد به جلسهای تشریفاتی محدود نشود.
وی بر اهمیت تقویت جنبههای تبلیغی و رسانهای همایش و بازتاب مؤثر آن در سطح ملی تأکید کرد.
امام جمعه زاهدان همچنین استفاده از ظرفیت دانشگاهها، آموزشوپرورش و بخشهای گوناگون و ایجاد موج فرهنگی در سطح شهرستان را مهم دانست.
آیتالله محامی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت مردمی بودن همایش تأکید کرد و گفت: برنامهها باید بهگونهای باشد که مردم آن را از آنِ خود بدانند، نه صرفاً برنامهای دولتی. باید بررسی شود که در چه بخشهایی از ظرفیتها بهدرستی استفاده نشده تا در آینده بهتر عمل شود و رشد تدریجی و اصلاح مستمر نقاط ضعف باعث بهرهوری بیشتر خواهد شد.
نظر شما