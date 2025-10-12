https://mehrnews.com/x39hk7 ۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۱ کد خبر 6620297 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۱ بسته خبری شبانه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان، به مهمترین رخدادهای این استان، در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ میپردازیم. دریافت 9 MB کد خبر 6620297 کپی شد مطالب مرتبط حمله مسلحانه به خودروی مهندس پروژه انتقال آب چابهار - زاهدان فرایند ذبح شرعی و ضرورت نظارت بر سلامت دامها در سیستان و بلوچستان محامی: همایش «خورشید ولایت» باید برند فرهنگی شهرستان ایرانشهر شود برچسبها بسته خبری خبرگزاری مهر زاهدان
نظر شما