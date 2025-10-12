به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن عبدالهی، رئیس دانشگاه خوارزمی، در نشست سیاستگذاری پنجمین جشنواره امیرکبیر با ارائه تحلیلی از وضعیت ارتباط دانشگاه و صنعت، این رابطه را یک حلقه مفقوده و آرمانی تحققنیافته توصیف کرد.
وی با بیان اینکه این ارتباط در بهترین حالت در حد مستندات و حرف باقی مانده است، افزود: در عمل این ارتباط خیلی کم محقق شده است.
عبدالهی با اشاره به آمارهای ملی که نشان میدهد تنها ۲٪ از پارکهای علم و فناوری دارای کارفرمای صنعتی هستند، این ارقام را گواهی بر ضعف عمیق در این حوزه دانست.
وی بر ضرورت استخراج و بررسی این آمار برای استان البرز به عنوان یک قطب علمی و صنعتی کشور تأکید کرد.
رئیس دانشگاه خوارزمی مهمترین موانع و کاستیهای فعلی را اینگونه برشمرد:
عدم مشارکت مؤثر دانشگاهها: مشارکت دانشگاهها در ایجاد این ارتباط یا وجود نداشته یا بسیار حداقلی بوده است.
غیاب ذینفعان اصلی در سیاستگذاری: سه گروه کلیدی شامل اساتید و دانشجویان (شخصیتهای حقیقی)، دانشجو (به عنوان مجری کار) و صنعت (به عنوان کارفرما) در این جلسات حضور ندارند.
نامشخص بودن دستاوردها: مشخص نیست که خروجی این ارتباط مانند پایاننامهها تا چه حد توانسته مشکل صنعت را برطرف کند یا ایجاد ارزش نماید.
عبدالهی برای بهبود این وضعیت راهحلهای زیر را پیشنهاد داد: بازنگری در اهداف: اهداف طرحهای ارتباط با صنعت باید بازنگری و اصلاح شوند، حضور ذینفعان در سیاستگذاری: تشکیل کمیتههای فرعی و دعوت از اساتید، دانشجویان و نمایندگان صنعت، بررسی علمی گذشته: دانشگاه موظف است دلایل عدم توفیق در برقراری ارتباط با صنعت را به صورت ریشهای بررسی کند.
