به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی از درگیری شدید میان نیروهای امنیتی مقاومت و گروهک های مسلح در جنوب شهر غزه خبر دادند.
این منابع اعلام کردند که درگیری در محله الصبره در شهر غزه جریان دارد.
منابع وابسته به مقاومت اعلام کردند: هم اکنون در حال مقابله با گروهک های مسلح و مزدوران هستیم و تا زمان برقراری امنیت به غزه دوست داشتنی به این نبرد ادامه می دهیم.
یک منبع عالی رتبه در وزارت کشور نوار غزه در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد: تعدادی از نیروهای امنیتی فلسطینی در جریان حملات انجام شده از سوی گروهکهای مسلح در شهر غزه به شهادت رسیدند.
وی افزود این گروهکها در شهر غزه توسط نیروهای امنیتی محاصره شده و مقابله با آنها ادامه دارد.
این مقام فلسطینی تاکید کرد گروهکهای مسلح آوارگان فلسطینی که در حال بازگشت از جنوب نوار غزه به شهر غزه بودند را به قتل رسانده و نهادهای امنیتی مصمم به ایجاد نظم و مجازات قاتلان است.
گفتنی است که در جریان تجاوز نظامی گسترده رژیم صهیونیستی به نوار غزه که از ۱۵ مهر ۱۴۰۲ (هفتم اکتبر ۲۰۲۳) آغاز شده، یکی از تاکتیکهای این رژیم برای نفوذ و تضعیف جبهه داخلی مقاومت، بهرهگیری از عناصر مزدور و شبکههای نفوذ داخلی بوده است. این تاکتیک با هدف جمعآوری اطلاعات میدانی، ایجاد ناامنی، تضعیف همبستگی اجتماعی و تسهیل عملیاتهای نظامی رژیم اشغالگر صورت گرفته است.
یکی از گروههای شاخص که در این زمینه مطرح شده، شبکهای به سرکردگی یاسر ابو شباب است.
