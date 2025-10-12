  1. استانها
ممنوعیت خروج مرغ از گلستان تا ثبات بازار؛ رصد زنجیره تولید تا توزیع

گرگان-دادستان مرکز گلستان گفت: تا زمان تثبیت بازار مرغ در استان، خروج مرغ زنده و قطعه‌بندی‌شده بدون مجوز ممنوع است و بازرسی‌ها از مرغداری‌ها و زنجیره توزیع تشدید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقی نژاد در جلسه بررسی وضعیت بازار عرضه کالاهای اساسی استان گفت: تا زمان ثبات در بازار عرضه مرغ در استان، خروج بدون مجوز مرغ از گلستان ممنوع است و پلیس بر این موضوع نظارت می‌کند.

وی افزود: تیم‌های نظارتی هم سرکشی از زنجیره‌های تولید تا توزیع به ویژه مرغداری‌های استان را آغاز کرده اند تا از عرضه به موقع مرغ‌های آماده کشتار به بازار، مطمئن شوند.

رزاقی نژاد از اعمال ممنوعیت در خروج مرغ هم خبر داد و گفت: خروج مرغ زنده و مرغ قطعه بندی شده از استان، فقط با مجوز دامپزشکی و جهاد کشاورزی امکان پذیر است و پلیس امنیت اقتصادی همه محورهای ورودی و خروجی استان را پایش و با متخلفان برخورد می‌کند.

دادستان‌مرکز استان با هشدار به اخلال گران در عرضه و توزیع کالاهای اساسی مردم، گفت: علاوه بر رسیدگی خارج از نوبت پرونده‌های متخلفان در دادسرا و تعزیرات، مجازات‌های سختگیرانه در انتظار متخلفان، است.

