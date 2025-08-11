به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی مشترک بین مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان و مدیرکل بهزیستی استان، زمینههای همکاری برای کاهش آسیبهای اجتماعی در مناطق روستایی بررسی و تفاهمنامهای در این زمینه امضا شد.
مالک اژدری، با اشاره به بازدیدهای شهرستانی و گفتوگو با دهیاران، اظهار کرد: حدود ۳۰ درصد از دغدغههای مطرحشده در این جلسات مربوط به مسائل اجتماعی است.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان تصریح کرد: دهیاران علاوه بر امور عمرانی، باید به مسائل فرهنگی و اجتماعی روستاها نیز توجه ویژه داشته باشند.
اژدری با اشاره به موفقیت طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) در شهرستان راور، فقدان گفتوگوی مؤثر در خانوادهها و کمبود محبت را از عوامل اصلی آسیبهای اجتماعی دانست و تأکید کرد: فرهنگ، پایه توسعه است و حل مشکلات اجتماعی، پیش نیاز رشد اقتصادی و آبادانی روستاهاست.
وی بر ضرورت ایجاد فضاهای گفتوگومحور برای زنان و جوانان تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید بسترهای لازم را فراهم کنند. هرچند در برخی روستاها مراکز مشاوره فعال هستند، اما استقبال کماست و نیاز به فرهنگسازی جدی وجود دارد.
به گفته اژدری، در این تفاهمنامه مقرر شده آموزش مهارتهای زندگی و فرزندپروری در ۲۵ بخش روستایی اجرایی شو د و نمایندگان بهزیستی با بخشداریها همکاری مستمر داشته باشند. همچنین مراکز مشاوره در روستاها تقویت خواهند شد.
وی با اشاره به افزایش خشونت در جامعه، خواستار گسترش آموزشهای پیشگیرانه شد و پیشنهاد کرد بخشی از بودجه سال آینده دهیاریها به فعالیتهای فرهنگی و آموزشی اختصاص یابد.
مدیرکل بهزیستی استان کرما ن نیز در این نشست با اشاره به افزایش طلاق، خودکشی و گسست خانوادگی در برخی روستاها، اعتیاد، فقر و خشونت را ناشی از کمبود امکانات و آموزش دانست و بر لزوم فرهنگسازی برای مراجعه به مراکز مشاوره تأکید کرد.
وی افزود: خشونت در روستاها غالباً پنهان میماند، بنابراین راهاندازی اورژانس اجتماعی در مناطق روستایی ضروری است. شهروندان میتوانند برای گزارش موارد آسیبهای اجتماعی یا دریافت مشاوره رایگان، با شماره ۱۲۳ (اورژانس اجتماعی) و ۱۴۸۰ (مشاوره تلفنی ۲۴ ساعته) تماس بگیرند.
