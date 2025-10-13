به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در دومین جلسه گزارش فعالیت‌های دولت به مردم، مصوبات و اقدامات دولت در خدمت رسانی به مردم، گفت: در روزهای شنبه و دوشنبه گزارش مصوبات دولت در خدمت رسانی به مردم را به شما ارائه خواهم کرد تا تبیین شود که دولت چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهد و در راستای حل مسائل مردم به خصوص موضوع اشتغال و معیشت چه اقداماتی را در دست دارد و چگونه رفتار می‌کند.

مهاجرانی افزود: به صورت معمول جلسات دولت که در روزهای چهارشنبه صبح برگزار می‌شود. اگر آقای رئیس جمهور در سفری حضور نداشته باشند خود در جلسات به شکل منظم شرکت می‌کنند و با رئیس سازمان برنامه و وزرای مربوطه در رابطه با طرح‌های پیشران جلسه برگزار می‌کنند.

وی عنوان کرد: برنامه هفتم به عنوان برنامه دولت تلقی شده و دولت برنامه‌ای به جز اجرای برنامه هفتم توسعه کشور ندارد و این از ابتدای دولت چهاردهم مطرح و قرار شد طرح‌هایی به عنوان طرح‌های پیشران معرفی بشود که دولت در راستای توسعه اقتصاد کشور در این مسیر سرمایه‌گذاری کند و موضوع را دنبال کند و نیز سرمایه‌گذار بخش خصوصی را تقویت کند.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: رئیس جمهور بعد از جلسات هیئت دولت که هر هفته در روز چهارشنبه صبح برگزار می‌شود در جلسه با رئیس سازمان برنامه و وزرای مربوط در خصوص طرح‌های منتخب و کلان پیشرفت جلساتی را برگزار می‌کنند. در عین حال رئیس جمهور از اجرای برنامه‌ها آگاه شده و پیگیری‌های مشخص را انجام می‌دهند و هرجا که لازم باشد دستورات لازم را صادر می‌کنند که می‌تواند در رفع موانع و تسریع بهره‌برداری از طرح‌ها کمک کند.

دولت در پی حل خسارات تجار آسیب دیده در انفجار بندر شهید رجایی

مهاجرانی با اشاره به انفجار بندر شهید رجایی در اردیبهشت گذشته اظهار کرد: در این خصوص لازم بود که تجار در این حوزه مطلع شوند که کارها به چه صورت پیگیری می‌شود لذا در خصوص تخصیص و تأمین ارز ثبت سفارش خسارت دیدگان، لازم بود اقداماتی صورت بگیرد به همین جهت خسارت دیدگان دسته‌بندی شدند.

وی افزود: یک دسته از خسارت دیدگان، آنهایی بودند که کالاهایشان در گمرک، اظهار شده بود و اظهارنامه‌های مشخصی داشتند که طبیعتاً اظهارنامه‌ها در دست بررسی است و به بانک مرکزی ارائه می‌شود و این افراد و کسانی که وزارت صنعت معدن تجارت اسامی آنها را تأیید می‌کند، تطابق داده می‌شود و برای تخصیص ارز به آنها اقدام خواهد شد.

سخنگوی دولت در ادامه تصریح کرد: عده دیگر خسارت دیدگان آنهایی هستند که کالاهای آنها اظهار نشده بود و صورت جلسه آنها تهیه شده است که لازم است آنها به سازمان بنادر و دریانوردی مراجعه کنند. قابل توجه است که در همین راستا پیگیری ایفای تعهدات ارزی ثبت سفارش‌های اعلامی این افراد تا ۲۹/‏ ۱۲/‏ ۱۴۰۴ به حالت تعلیق درآمده است.

وی افزود: این افراد آسیب دیده اظهار می‌کنند که هم کالای خود را از دست داده‌اند و هم چون امکان بازگشت ارز را ندارند، لذا نمی‌توانند سفارشات بعدی خود را انجام دهند که موضوعی درست بود. به همین خاطر این موضوع [تعلیق ثبت سفارشات ارزی] از سوی اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی، مورد تصویب قرار گرفت و در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت مشکل آنها نیز برطرف شود.

اجرای طرح «طاها» برای اتصال واحدهای کوچک و خانگی صنعت پوشاک به بنگاه‌های بزرگ

سخنگوی دولت بیان کرد: مفهومی در حوزه اقتصاد کلان و بنگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد که همانا سرمایه‌گذاری در زنجیره تأمین است و کارکرد آن این است که طرف تولید کننده عمده را به زنجیره‌های کوچک‌تر متصل می‌کند. از جمله صنعت پوشاک از جمله صنایعی است که تعداد زیادی اشتغال خانگی ایجاد می‌کند و زنان سرپرست خانوار زیادی در آن فعالیت دارند. همچنین این صنعت از جنس صنایعی است که گستره آن به زندگی مردم باز می‌گردد؛ از جمله با رکودهای اقتصادی و با تلاطم‌های اقتصادی به خصوص بعد از ۱۲ روز دفاع مقدس کشورمان، شاهد کاهشی در بازار تقاضای مصرف پوشاک بودیم‌.

مهاجرانی در خصوص کارکرد دیگر اقتصادی دولت به اجرای طرحی به نام «طاها» اشاره کرد و گفت: با هماهنگی که با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز وزارت اقتصاد صورت گرفت، طرح «طاها» به عنوان طرحی که واحدهای کوچک و خانگی صنعت پوشاک را به بنگاه‌های بزرگ متصل می‌کند، آغاز به کار کرده است. این طرح به صورت ملی در این هفته اعلام شده است و در سه استان گلستان زنجان و همدان کارش را به صورت آزمایشی شروع شده است که در استان همدان از دو ماه پیش این کار آغاز شده است. لازم است عزیزان در سامانه‌ای که به نام اتصال است، ورود پیدا کنند و اطلاعات خود را بارگذاری کنند تا فرایند بررسی کسب و کار آنها و اتصال آنها به کسب و کارهای بزرگ‌تر برای تأمین مالی بیشتر با ابزارهای مالی نظیر برات الکترونیک صورت بگیرد.

وی ادامه داد: این طرح موجب حذف واسطه‌ها شده، و نیز سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت می‌گیرد که اصطلاحاً سرمایه گذاری غیر تورمی است و باعث می‌شود که اشتغال رونق پیدا کند و تورم رشد نکند و بر اساس دیدگاه‌های اقتصادی پایه پولی کشور کمتر افزایش پیدا می‌کند، لذا شاهد کاهش هزینه‌های بانکی و توسعه بازارهای داخلی و خارجی را خواهیم داشت و به شدت کمک می‌کند به تقویت اشتغال زنان سرپرست خانوار کمک می‌کند.

مهاجرانی افزود: اتفاق مهم دیگری که در این میان در حال وقوع است، اتصال این بنگاه‌ها به سامانه‌های آموزش و توانمندسازی است. همان‌طور که می‌دانیم، فعالیت در بازار رقابتی مستلزم برخورداری از نیروی کار ماهر است و طبیعتاً برای دستیابی به نیروی کار ماهر، آموزش‌های متناسب ضروری است.

وی ادامه داد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به‌منظور ارتقای کیفیت و بهره‌وری تولیدکنندگان خرد در حال فعالیت است و پس از آنکه افراد اطلاعات خود را در سامانه اتصال بارگذاری می‌کنند، می‌توانند از آموزش‌های این سازمان بهره‌مند شوند. همچنین، این سامانه ارتباط میان بنگاه‌ها و نهادهای مالی و نیز سکوهای تأمین مواد اولیه را برقرار می‌کند؛ چرا که بسیاری از بنگاه‌ها برای تهیه مواد اولیه نیازمند دریافت تسهیلات مالی هستند.

مهاجرانی بیان کرد: این طرح با اتصال تولیدکنندگان مواد اولیه به مصرف‌کنندگان که همان تولیدکنندگان پوشاک هستند، دو نوع پیوند ایجاد می‌کند؛ نخست اتصال به بدنه آموزشی و دوم ارتباط با سکوهای مالی و تأمین مواد اولیه. این سازوکار می‌تواند به مدیریت بهینه اشتغال، به‌ویژه در صنایع پایین‌دستی، کمک شایانی کند.

وی افزود: بانک‌های تجارت، توسعه تعاون و رفاه کارگران نیز در راستای تقویت این سکوی کسب و کار با دولت همکاری می‌کنند. امیدواریم این طرح به‌عنوان نمونه‌ای موفق در سطح کشور گسترش یابد تا در سایر صنایع نیز شاهد تحقق چنین الگوهایی باشیم.

اولویت اصلی دولت حفظ پایداری بنگاه‌ها و تداوم فعالیت کسب و کارهاست

مهاجرانی گفت: یکی از عواملی که در ماه‌های اخیر موجب رکود اقتصادی شد، قطع برق و گاز در زمستان بود؛ موضوعی که همواره از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی محسوب می‌شود.

وی افزود: در جلسه‌ای که درباره مصرف سوخت در فصل زمستان برگزار شد، رئیس‌جمهور تأکید کردند که اولویت دولت، جلوگیری از قطع برق و گاز صنایع است. هرچند بخشی از ناترازی انرژی با استفاده از پنل‌ها و صفحات خورشیدی جبران شده است، اما هنوز فاصله‌ای وجود دارد. بنابراین، بدیهی است که اولویت اصلی دولت حفظ پایداری بنگاه‌ها و تداوم فعالیت کسب و کارهاست.

وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از شاغلان کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند و از این‌رو، اقدامات دولت با هدف حفظ و پایداری اشتغال در این بخش‌ها انجام می‌شود. حفظ اشتغال پایدار و پایداری اشتغال دو مفهوم مرتبط‌اند که هر دو به تقویت رونق اقتصادی و کاهش بیکاری منجر می‌شوند. هرچه ثبات شغلی افراد بیشتر باشد، امکان برنامه‌ریزی آنان برای زندگی نیز افزایش می‌یابد.

مهاجرانی عنوان کرد: اشتغال پایدار از موضوعاتی است که دولت به‌طور جدی و فراتر از سطح یک وزارتخانه پیگیری می‌کند، به‌ویژه در حوزه صنایع خرد، کوچک و متوسط. معمولاً در صنایع بزرگ، تعدیل نیرو دشوارتر و کمتر رخ می‌دهد، اما در بنگاه‌های کوچک به دلیل بنیه اقتصادی ضعیف‌تر، احتمال تعدیل نیرو بیشتر است. از این‌رو دولت برنامه جدی خود را بر حفظ اشتغال پایدار در این بنگاه‌ها متمرکز کرده است. طرح «طاها» نیز یکی از همین برنامه‌هاست که امیدواریم در سایر صنایع نیز توسعه یابد.

وی در پایان ضمن تبریک روز جهانی استاندارد به تمامی فعالان این حوزه، قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری کشور را نیز تبریک گفت و تأکید کرد: این افتخارآفرینی بار دیگر غیرت ایرانیان را در عرصه جهانی به نمایش گذاشت و موجب افتخار همه ما شد.