به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ارتودنسی نامرئی یکی از روشهای نوین برای مرتب سازی دندانها بدون براکت فلزی است. این روش برای نامنظمیهای خفیف تا متوسط مناسب بوده و با استفاده از پلاکهای شفاف انجام میشود. رعایت مراقبتهای روزانه و نگهداری صحیح از پلاکها در موفقیت درمان نقش مهمی دارد. هزینه ارتودنسی نامرئی در تهران بسته به نوع پلاک و مدت درمان متفاوت است. این مقاله با نظارت دکتر یلدا پرنمازه، متخصص ارتودنسی، تهیه شده و صرفاً جهت آموزش است.
ارتودنسی نامرئی برای افرادی مناسب است که دندانهایشان نامرتب یا دارای فاصلههای خفیف تا متوسط هستند و به دنبال روشی زیبا و بدون براکت فلزی برای مرتب سازی دندانها میگردند. اگر شما هم میپرسید ارتودنسی نامرئی برای چه دندانهایی مناسب است، پاسخ این است که این روش بیشتر برای کسانی طراحی شده که به دنبال درمانی مؤثر و در عین حال ظاهری طبیعی در طول درمان هستند.
پلاکهای شفاف و قابل جابجایی آن باعث میشوند لبخند شما در تمام مراحل درمان حفظ شود و بتوانید بدون نگرانی از ظاهر فلز، به فعالیتهای روزمره ادامه دهید.
ارتودنسی نامرئی چیست و چگونه عمل میکند؟
ارتودنسی نامرئی یا همان ارتودنسی شفاف روشی نوین برای مرتب سازی دندانها بدون استفاده از براکت و سیمهای فلزی است. در این روش از پلاک نامرئی و شفاف استفاده میشود که به صورت اختصاصی برای هر فرد طراحی میگردد و به مرور زمان موقعیت دندانها را اصلاح میکند.
تفاوت ارتودنسی نامرئی با ارتودنسی ثابت در راحتی، ظاهر طبیعی و قابلیت خارج کردن پلاک هاست. روند درمان معمولاً به این صورت است:
شامل چند پلاک شفاف متحرک است که دندانها را مرحله به مرحله تنظیم میکنند.
هر پلاک حدود ۲ هفته استفاده میشود تا به موقعیت جدید عادت کند.
در طول درمان، دندانها به تدریج در جای درست خود قرار میگیرند بدون آنکه ظاهر لبخند تغییر محسوسی داشته باشد.
ارتودنسی نامرئی برای چه دندانهایی مناسب است؟
کسانی که میپرسند ارتودنسی نامرئی برای چه دندانهایی مناسب است، باید بدانند این روش بیشتر برای نامنظمیهای خفیف تا متوسط کاربرد دارد و هدف آن ایجاد لبخندی مرتب بدون استفاده از براکت فلزی است. اگر دندانهای شما فقط کمی کج هستند یا بین آنها فاصله وجود دارد، ارتودنسی نامرئی میتواند بهترین گزینه باشد.
این درمان برای بسیاری از بزرگسالان و نوجوانانی که به زیبایی لبخند خود اهمیت میدهند، انتخابی ایده آل است. در ادامه میتوانید با مواردی که ارتودنسی نامرئی برای آنها مناسب است آشنا شوید:
دندانهایی با نامرتبی خفیف تا متوسط
وجود فاصله بین برخی دندانها
چرخش جزئی یا زاویه دار بودن دندانها
بیمارانی که قبلاً ارتودنسی ثابت انجام دادهاند و دندانهایشان کمی برگشته است
افرادی که به دلایل شغلی یا اجتماعی نمیخواهند براکت فلزی روی دندانها دیده شود
چه کسانی گزینه مناسبی برای ارتودنسی نامرئی نیستند؟
در کنار مزایای فراوان، باید بدانید که ارتودنسی نامرئی برای همه افراد مناسب نیست و در برخی شرایط ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشد. آگاهی از محدودیت ارتودنسی نامرئی به شما کمک میکند تصمیمی دقیقتر و علمی تر بگیرید. به گفته متخصصان، این روش زمانی بهترین عملکرد را دارد که همکاری بیمار کامل باشد و شدت ناهنجاریها در حد متوسط یا خفیف باشد. در موارد زیر، استفاده از ارتودنسی نامرئی توصیه نمیشود:
افرادی با ناهنجاری شدید فک یا جابه جایی زیاد استخوانی
بیمارانی که دندانهایشان به صورت عمیق روی هم قرار گرفته است (Deep Bite شدید)
کسانی که نظم کافی برای استفاده ۲۲ ساعته از پلاکها ندارند
بیماران کم سن که هنوز دندانهای شیری یا در حال رویش دارند
افرادی که نیاز به کشیدن دندان یا اعمال نیروی سنگین برای جابه جایی دارند
در چنین مواردی، بهتر است با متخصص ارتودنسی مشورت شود تا نوع درمان مناسبتر، مانند ارتودنسی ثابت، انتخاب گردد.
مزایای ارتودنسی نامرئی نسبت به ارتودنسی ثابت
مزایای ارتودنسی نامرئی باعث شده بسیاری از افراد آن را به عنوان روشی مدرن و زیباتر برای مرتب سازی دندانها انتخاب کنند. در مقایسه با ارتودنسی بدون سیم یا همان ارتودنسی ثابت، این روش راحت تر، تمیزتر و از نظر ظاهری بسیار طبیعیتر است. به طور خلاصه میتوان گفت:
ظاهر آن شفاف و تقریباً نامرئی است، بنابراین در طول درمان لبخند شما طبیعی باقی میماند.
میتوانید پلاکها را هنگام غذا خوردن یا مسواک زدن خارج کنید، در نتیجه رعایت بهداشت دهان بسیار آسانتر است.
به دلیل نداشتن براکت و سیم، احتمال زخم و التهاب در دهان کاهش مییابد.
درد و فشار در مقایسه با ارتودنسی ثابت کمتر است.
برای افرادی که در محیط کاری یا اجتماعی به ظاهر خود اهمیت میدهند، بهترین انتخاب محسوب میشود.
در مجموع، این ویژگیها باعث شده ارتودنسی نامرئی به یکی از محبوب ترین روشهای اصلاح نامرتبی دندان در میان بزرگسالان و نوجوانان تبدیل شود.
مراقبت و نگهداری از پلاکهای ارتودنسی نامرئی
برای داشتن نتیجه بهتر از ارتودنسی شفاف، رعایت اصول نگهداری ارتودنسی نامرئی ضروری است. نحوه تمیز کردن پلاک نامرئی و شیوهی استفادهی روزانه، مستقیماً بر شفافیت پلاکها و سرعت درمان اثر میگذارد. راهنمای گام به گام زیر را اجرا کنید:
هر صبح و شب پلاک را با آب ولرم و مسواک نرم بشویید؛ از خمیرهای ساینده استفاده نکنید، در صورت امکان از ژل/محلول مخصوص aligner استفاده کنید.
پس از هر وعده غذایی، دندانها را مسواک بزنید و سپس پلاک را بگذارید تا رنگ گرفتگی و بوی نامطبوع ایجاد نشود.
پلاکها را روزانه حدود ۲۲ ساعت استفاده کنید؛ هنگام غذا خوردن بیرون بیاورید و در جعبه محافظ تمیز نگهداری کنید.
هفتهای ۲–۳ بار پلاکها را ۱۰–۱۵ دقیقه در قرص/محلولهای شوینده ی مخصوص aligner قرار دهید؛ آب داغ و دهانشویه های رنگ دار ممنوع.
پیش از لمس پلاک، دستها را با صابون بشویید؛ برای خشک کردن از دستمال بدون پرز استفاده کنید.
پلاک را دور از گرما، نور مستقیم و مواد شوینده ی قوی نگه دارید تا تغییر شکل یا کدری ایجاد نشود.
طبق برنامه پزشک (معمولاً هر ۱۰–۱۴ روز) به پلاک بعدی تغییر دهید و هر ۴–۶ هفته برای چکاپ مراجعه کنید.
اگر پلاک ترک خورد، بیش از حد شل شد یا زردی شدید دیدید، استفاده را متوقف نکنید ولی سریعاً با مطب تماس بگیرید.
هزینه ارتودنسی نامرئی چقدر است؟
هزینه ارتودنسی نامرئی در تهران بسته به نوع پلاک، شدت نامنظمی دندانها و مدت زمان درمان متفاوت است. در واقع، هر چه جابه جایی دندانها بیشتر و درمان طولانیتر باشد، قیمت ارتودنسی شفاف افزایش مییابد.
در مطب دکتر یلدا پرنمازه؛ متخصص ارتودنسی نامرئی در تهران، قبل از شروع درمان، جلسه مشاوره تخصصی برگزار میشود تا بر اساس شرایط فک و دندان هر بیمار، بهترین نوع پلاک و برآورد دقیق هزینه ارائه گردد. این رویکرد شخصی سازی شده باعث میشود بیماران با آگاهی کامل تصمیم بگیرند و از نتیجه نهایی درمان رضایت بیشتری داشته باشند.
حرف آخر
در مجموع، پاسخ به این پرسش که ارتودنسی نامرئی برای چه دندانهایی مناسب است بستگی به شدت نامنظمی دندانها و وضعیت فک هر فرد دارد. اگر نامرتبی دندانها خفیف تا متوسط باشد، پلاکهای شفاف میتوانند بدون نیاز به براکت فلزی، لبخندی زیبا و طبیعی ایجاد کنند. این روش با فناوری دقیق طراحی شده و با جابه جایی تدریجی دندانها، در مدت زمانی کوتاه نتیجهای مؤثر و قابل پیش بینی به همراه دارد.
