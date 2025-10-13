بهترین راه حل برای شورای شهر اهواز انحلال است

سید محسن موسوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انحلال شورای شهر اهواز، بیان کرد: روز گذشته پیامی در شبکه‌های اجتماعی خود نوشتم که اعتقاد قلبی بنده بود و نسبت به شورای شهر انتقاد جدی دارم زیرا هرچه بزرگان واسطه شدند تا اعضا اختلافات را کنار بگذارند و تفاهم کنند متأسفانه نتیجه‌ای حاصل نشد و اختلافات بر مدیرت شهری و خدمات دهی به شهروندان اثر گذاشته است.

نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس گفت: در سطح جامعه نسبت به شورا بی اعتمادی به وجود آمده که چرا ۱۳ فرد عاقل باهم تفاهم نمی‌کنند و همیشه درگیر هستند؟ لذا وقتی درگیری‌ها پایان ندارد به نظر بنده ورود شورای حل اختلاف خوزستان و رأی پیشنهاد انحلال درست بوده است که ادامه کار به نظر شورای حل اختلاف کشور بستگی دارد.

وی با بیان اینکه شورای حل اختلاف کشور دو هفته گذشته یک جلسه برگزار کرده است، تصریح کرد: اعلام کردند نیاز به اطلاعات بیشتری داریم به همین دلیل گروه‌هایی به اهواز اعزام کردند که تحقیق انجام دادند، بین مسئولان بودند و با مردم به صورت خانه به خانه صبحت کرده، سوال پرسیدند، وضعیت را دیدند و گزارش مفصلی آماده کردند که قطعاً امروز عصر در جلسه ارائه می‌شود.

نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس تاکید کرد: خواسته ما از مسئولان حاضر در شورای حل اختلاف این است که وقتی بعد از مدت طولانی اختلاف، اعضا نتوانستند با هم هماهنگ شوند، ناراحتی برای مردم به وجود آورده و تقریباً اعتماد عمومی را خدشه دار کردند نسبت به مجموعه شورا بهترین راه این است که شورا منحل شود تا درس عبرتی برای همه شورایی‌ها باشد.

موسوی زاده ادامه داد: اعضای شورای شهر باید بدانند جایگاهی که دارند برای خودشان نیست بلکه برای مردم است و آنها امین مردم هستند، اگر خود را منتخب مردم می‌دانند باید به مردم و خدمت آنها احترام قائل شوند، نظم را حفظ کنند و هماهنگی داشته باشند، قطعاً اگر شورا هماهنگ باشد می‌توانند خدمات بهتری به مردم و شهر ارائه دهند.

وی با تاکید بر اینکه اثرات اختلاف بین اعضای شورای شهر اهواز را در سطح شهر مشاهده می‌کنیم، اظهار کرد: قانون آخرین راه حل را انحلال شورا در نظر گرفته که امیدواریم امروز در جلسه شورای حل اختلاف با مشاهده گزارشی که به دستشان می‌رسد، خواسته و گله مندی های مردم اهواز نسبت به این مجموعه رای قاطعی در خصوص انحلال شورا بدهند تا شوراییان بدانند زمان و مکانی که در اختیار دارند برای مردم است و نسبت به لحظه لحظه زمانی که از بین می‌برند مسئول هستند.

نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس با انتقاد از عدم تشکیل ۲۵ جلسه در شورای شهر اهواز، گفت: این موضوع بی احترامی به مردم و در نظر نگرفتن رضایتمندی و خدمت به مردم است.