  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۸

ریزگردها میهمان ناخوانده آسمان آذربایجان شرقی

آذرشهر- هجوم ریزگردها به آذربایجان شرقی موجب کاهش دید افقی و ناسالم شدن هوا در شهرستان آذرشهر شد.

    • s.r IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
      یک منطقه خوش آب وهوا ببین به چه روزی افتاده

