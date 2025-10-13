https://mehrnews.com/x39hKg ۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۸ کد خبر 6621284 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۸ ریزگردها میهمان ناخوانده آسمان آذربایجان شرقی آذرشهر- هجوم ریزگردها به آذربایجان شرقی موجب کاهش دید افقی و ناسالم شدن هوا در شهرستان آذرشهر شد. دریافت 2 MB کد خبر 6621284 کپی شد مطالب مرتبط خیزش گرد و خاک در نیمه جنوبی آذربایجان شرقی تا روز سه شنبه ادامه دارد هوای تبریز ناسالم برای گروه های حساس هوای نسبتاً پایدار در آذربایجان شرقی؛کاهش دما و مه صبحگاهی در ارسباران شاخص هوای اصفهان قابل قبول باقی ماند؛ یک منطقه در وضعیت هشدار برچسبها آذربایجان شرقی ریزگرد ریزگردها گرد و خاک
