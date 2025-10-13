سردار نجفی: ۴۰ سرقت ساختمانی در همدان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی با اشاره به دستگیری سارق مشاعات ساختمان و اعتراف وی به ۴۰ فقره سرقت در تشریح جزئیات پرونده اظهار کرد: پس از وقوع چندین مورد سرقت از مشاعات ساختمان‌های سطح شهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۲۱ «استادان» قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، فردی مظنون به ارتکاب این سرقت‌ها شناسایی و با تشکیل تیم عملیاتی در رصد محلات هدف، در اقدامی غافلگیرانه دستگیر شد.

سردار نجفی ادامه داد: متهم پس از انتقال به کلانتری و مواجهه با مستندات تصویری، به ۴۰ فقره سرقت از بخش‌های مشاع ساختمان‌ها اعتراف کرد و جهت ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی استان همدان از مردم خواست تا در صورت مشاهده موارد مشکوک بلافاصله موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند تا زمینه ارتقای امنیت اجتماعی فراهم شود.

به گفته وی، پرونده قضائی در این خصوص تشکیل شده و سایر اقدامات قانونی در حال انجام است.