  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۰

اختصاص ۱۰۰۰ متر زمین به فدراسیون بدمینتون با دستور وزیر

اختصاص ۱۰۰۰ متر زمین به فدراسیون بدمینتون با دستور وزیر

با دستور وزیر ورزش و جوانان ۱۰۰۰ متر مربع زمین در مجموعه ورزشی آزادی برای توسعه زیرساخت‌های فدراسیون بدمینتون اختصاص داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه وزارت ورزش و جوانان، با دستور دکتر دنیامالی و برنامه‌ریزی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی قرار است ۱۰۰۰ متر مربع زمین در مجموعه ورزشی آزادی به صورت رایگان به بدمینتون داده شود و این اقدام در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی و حمایت از ورزشکاران بدمینتون کشور انجام خواهد گرفت.

این زیربنا قرار است شرایط تمرین و آماده‌سازی ملی‌پوشان بدمینتون را به شکل حرفه‌ای‌تر فراهم کند.

مسئولان وزارت ورزش و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی هدف از این طرح را پرورش استعدادهای جوان، افزایش آمادگی ملی‌پوشان و ارتقای جایگاه بدمینتون ایران در عرصه بین‌المللی عنوان کرده‌اند.

کد خبر 6621325

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها