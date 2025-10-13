به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جمال‌الدینی در جلسه ساماندهی شترهای سرگردان، با انتقاد شدید از عدم اثربخشی مصوبات گذشته، نسبت به سهل‌انگاری مدیران و خطر جانی که شترهای رهاشده برای مردم ایجاد می‌کنند، هشدار داد.

وی با تأکید بر مسئولیت جمعی همه نهادها از دهیاران تا مدیران اجرایی و فرماندهان نظامی و انتظامی در قبال جان شهروندان، به تکرار جلسات و مصوبات بی‌حاصل در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: نتایج مدنظر ما تاکنون محقق نشده و متأسفانه معضل شترهای بلاصاحب در محورهای شرق هرمزگان خصوصاً سیریک به جاسک، همچنان جان و مال مردم را تهدید می‌کند.

فرماندار جاسک با اشاره به وقایع تلخ تصادفات اخیر، از جمله فوت یکی از شهروندان بر اثر برخورد با شتر، هرگونه سلب مسئولیت را رد کرد و اظهار کرد: جان انسان‌ها به واسطه سهل‌انگاری ما مسئولان و در نهایت بی‌مسئولیتی شترداران در معرض خطر است و همه ما در قبال این وضعیت مسئول و مقصریم.

جمال‌الدینی در این نشست، دستورات عملیاتی جدید و قاطعی را صادر کرد که اجرای آنها متفاوت از رویکردهای گذشته خواهد بود و بر اساس این دستور، دهیاران موظفند ظرف مدت دو هفته، به صورت جامع اقدام به شناسایی تمامی شترداران خُرد و کلان در سطح روستاها نمایند.

وی افزود: باید تعداد دقیق شترها، نام و مشخصات کامل مالکان هر روستا شناسایی و به جهاد کشاورزی و بخشداری‌ها اعلام شود.

فرماندار جاسک، مرحله بعدی این طرح را تعیین ساربان برای تمامی شترهای شهرستان اعلام کرد و تأکید کرد: مشخصات کامل ساربانان باید ظرف دو هفته به دستگاه‌های مربوطه ارسال شود.

وی با هشدار جدی به شترداران گفت: چنانچه شترداران ظرف این مهلت همکاری لازم را برای شناسایی و تعیین ساربان نداشته باشند، دیگر منتظر مصوبه و نامه مکتوب نخواهیم ماند و از ماه آینده، با انعقاد قرارداد با شرکت‌های جمع‌آوری، در طول شبانه‌روز اقدام به جمع‌آوری شترهای فاقد ساربان خواهیم کرد.

وی از کلیه دهیاران و مسئولان خواست تا فوراً این اقدامات و عواقب عدم همکاری را به اطلاع عموم شترداران برسانند.