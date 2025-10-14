  1. ورزش
شاهکار بی نتیجه نابغه ایرانی؛ تیم ملی تنیس روی میز به کره جنوبی باخت

تیم ملی تنیس روی میز در دیدار برابر کره جنوبی که تا ٥ گیم داشت، نتیجه را به حریف قدرتمند خود واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بیست و هشتمین دوره رقابت های تنیس روی میز قهرمانی آسیا که در هند جریان دارد و در مرحله تعیین رده بندی تیم های پنجم تا هشتم، امروز (سه شنبه ۲۲ مهر) تیم ملی مردان ایران به مصاف کره جنوبی رفت و با نتیجه ٣ به ٢ متحمل شکست شد.

بنیامین فرجی، نوشاد عالمیان و امیرحسین هدایی ترکیب تیم ملی ایران را در این دیدار تشکیل می دادند. این بازیکنان در مصاف با حریفان شان صاحب این نتایج شدند:

* بنیامین فرجی ۲ - جایحون٣
* نوشاد عالمیان یک - جونگ سون ٣
* امیرحسین هدایی یک - گای هیون پارک ٣
* نوشاد عالمیان ٣ - جایحون ٢
* بنیامین فرجی صفر - جون سونگ ٣

فرجی در حالی مقابل جایحون پیروز شد که این بازیکن کره ای در رده ١٣ جهان قرار دارد، فرجی روز گذشته در مصاف با تیم ملی چین، نفر دوم جهان را شکست داد.

تیم ملی تنیس روی میز با شکست برابر کره جنوبی باید برای کسب جایگاه هفتم آسیا با کره شمالی رقابت داشته باشد.

تیم ملی تنیس روی میز ایران در مرحله مقدماتی رقابت های قهرمانی آسیا با غلبه بر مالدیو و بلغارستان به عنوان صدرنشین گروه D صعود کرد، در اولین مرحله حذفی تیم کشورمان موفق به شکست سنگاپور شد و ضمن صعود به جمع ۸ تیم برتر مسابقات، سهمیه حضور در مسابقات تیمی ۲۰۲۶ قهرمانی جهان در لندن را کسب کرد.

در مرحله یک چهارم نهایی، تیم ملی ایران با وجود شگفتی سازی بنیامین فرجی برابر نفر دوم جهان، مقابل چین شکست خورد و از صعود به نیمه نهایی بازماند.

    • مجید IR ۰۶:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      تنیس را از انحصار عالمیان در بیارید...اخه این ۲۰ سال تنیس بازی میکنه...تا حالا یبار هم مدال خوب نگرفته

