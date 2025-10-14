کاظمیان:کاشان در وضعیت پهنه زلزله متوسط قرار دارد

بهمن کاظمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وجود مرکز هماهنگی پیشگیری از بحران در چارت سازمانی و مجموعه مدیریتی شهرداری کاشان اهمیت موضوع پیشگیری یا مقابله با حوادث مترقبه را می‌رساند.

وی ابراز کرد: در شهرداری کاشان در زمینه پدافند غیرعامل نواقص و ایرادات با مدیریت ارشد این مجموعه مطرح و تدابیر لازم اتخاذ می‌شود.

مدیر بحران شهرداری کاشان تصریح کرد: پدافند غیرعامل به عنوان دفاعی ساختاری بر اساس ارائه دستورالعمل‌ها و اقدامات پیشگیرانه، کشور را ملزم به طراحی و ساخت بناهای مقاوم در برابر حوادث طبیعی و انسان ساخت می‌سازد و با تقویت زیرساخت‌های ارتباطی به هماهنگی و انتقال اطلاعات به مسئولان و مردم می‌پردازد.

وی عنوان کرد: مدیران در همه سطوح مدیریتی در بحران‌ها وظایفی دارند؛ آمادگی و برنامه ریزی از جمله ارائه آموزش دائم پرسنل و تدوین برنامه‌های جامع از وظایف مهم کلیه دستگاه‌های اجرایی در بحران‌های طبیعی و انسان ساخت است.

کاظمیان تاکید کرد: در این بین اطلاع رسانی دقیق و ارتباطات بموقع از طریق راه اندازی شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی قوی برای جلوگیری از بروز شایعات و افزایش آگاهی عمومی امری اجتناب ناپذیر است.

وی تصریح کرد: خانواده‌ها هم باید آمادگی و آموزش‌های لازم در بحران‌ها مثل رفتن به مکان‌های امن و پناهگیری ایمن را یاد گرفته و به فرزندان انتقال دهند.

مدیر بحران شهرداری کاشان خاطرنشان کرد: حفظ آرامش و همبستگی مهم‌ترین عاملی است که به مردم در اجرای صحیح برنامه‌های مدیریت بحران کمک می‌کند.

وی افزود: کاشان از نظر لرزه خیز بودن در وضعیت پهنه زلزله متوسط قرار دارد، از این رو تدابیر لازم باید درنظر گرفته شود.

کاظمیان گفت: در استفاده از ظرفیت‌های پناهگاهی هر محله، شهروندان ساکن مجتمع‌های طبقاتی می‌توانند با اختصاص طبقات منفی یک ساختمان یا پارکینگ آن، زمینه را برای پناهگیری ایمن خود و حتی همسایگان فراهم کنند.

مدیر بحران شهرداری کاشان اظهار کرد: حفظ آرامش، تدارک کیف اضطراری اسناد و مدارک هویتی، استفاده نکردن از بالابر، تأمین روشنایی اضطراری در راه پله ساختمان، تدارک کیف کمک‌های اولیه و مراقبت از سالمندان و کودکان از مهم‌ترین موارد هنگام حوادث مختلف است.