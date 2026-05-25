بازیکنان استقلال و پرسپولیس در لیست اولیه «کاناوارو» برای جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، فابیو کاناوارو سرمربی تیم ملی فوتبال ازبکستان فهرست اولیه این تیم برای حضور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد؛ فهرستی ۳۰ نفره که ستارههایی همچون عبدالقادر خوسانوف، الدور شومورودوف و عباسبک فیضاللهاف در آن حضور دارند.
تیم ملی ازبکستان که برای نخستین بار جواز حضور در جام جهانی را به دست آورده، پیش از آغاز مسابقات راهی نیویورک خواهد شد تا اردوی آمادهسازی خود را در آمریکا برگزار کند. کاناوارو پس از پایان اردوی سههفتهای تیمش در تاشکند، فهرست اولیه ۴۰ نفره را به ۳۰ بازیکن کاهش داد.
در این بین، ابراهیمخلیل یولدوشف به دلیل مصدومیت از فهرست کنار گذاشته شد و علیشیر عادلاف نیز نتوانست در جمع نفرات منتخب سرمربی ایتالیایی قرار بگیرد.
فهرست اولیه تیم ملی ازبکستان به شرح زیر است:
دروازهبانها:
بوتیرالی ارگاشف، عبدالوحد نعمتاف و اوتکیر یوسوپوف
مدافعان:
عبدالله عبداللهاف، خوجیاکبر علیجانوف، رستمجان آشورماتوف، عمربک اشمورادوف، بهروز کریموف، عبدالقادر خوسانوف، شرزود نصراللهاف، عمرعلی رحمانعلیاف، فرخ سیفیاف، آوازبک اولماسعلیف، جهانگیر اوروزوف و روسلانبک ییانوف
هافبکها:
شرزود اسانوف، عزیزبک گانیاف، دوستونبک حمداموف، ادیلجان خامروبکوف، جمشید اسکندروف، جسور جلالالدینوف، اکمل مزگووی و اوتابک شوکوروف
مهاجمان:
عزیزبک آمونوف، عباسبک فیضاللهاف، جلالالدین ماشاریپوف، الدور شومورودوف، ایگور سرگیف، شرزود تمیروف و اوستون ارونوف
بر اساس اعلام فیفا، تمامی تیمهای حاضر در جام جهانی باید فهرست نهایی ۲۶ نفره خود را تا دوم ژوئن ارائه کنند.
ازبکستان در گروه K رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ با تیمهای کلمبیا، پرتغال و جمهوری دموکراتیک کنگو همگروه است. این تیم نخستین دیدار خود را ۱۷ ژوئن برابر کلمبیا برگزار خواهد کرد، سپس به مصاف پرتغال میرود و در آخرین بازی مرحله گروهی برابر کنگو قرار میگیرد.
لازم به ذکر است که رستم آشورماتوف، ادیل جان خامروبکوف، جلال الدین ماشاریپوف، اوستون ارونوف و ایگور سرگیف بازیکنانی هستند که در سه تیم تراکتور، استقلال و پرسپولیس عضویت دارند که همگی آنها در لیست اولیه تیم ملی ازبکستان برای جام جهانی حضور دارند.
نظر شما