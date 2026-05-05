تمامی ازبکستانی های لیگ برتر به تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال ازبکستان (UFA) فهرست بازیکنان دعوتشده به اردوی آمادهسازی تیم ملی این کشور را اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، اردوی تیم ملی ازبکستان از ۶ تا ۲۶ ماه مه برگزار خواهد شد و ملیپوشان زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را دنبال میکنند.
در این فهرست، اسامی دروازهبانان شامل ولادیمیر نازاروف، اوتکیر یوسوپوف، باتیرعلی ارگاشف و عبدووحید نعمتاف دیده میشود.
در خط دفاع نیز بازیکنانی چون ابراهیمخلیل یولداشف، آوازبک اولماسالیف، جَخونگیر اورازوف، رستمجان آشورماتوف، محمدقدیر حمرالیف، عمربک اشمورادوف و عبدالقادر خوسانوف به اردو دعوت شدهاند.
همچنین در بخشهای دیگر، بازیکنانی نظیر عبدالله عبداللهاف، فرخ سیفاف، خوجاکبر علیجانوف، شرزاد نصرواللهاف، محمدرسول عبدالمجیدوف و بهروز کریماف در لیست حضور دارند.
در ادامه، هافبکهایی مانند قربندیک رزیف، شرزاد اسانوف، نودیربک عبدالرازاقاف، اودیلجان خامروبکوف، عمرعلی رحمانعلیف، علیر شیر عدیلوف، سرداربک بخارماف، اکمل موزگوفوی، اوتابک شوکوروف، جامشید اسکندروف، جاسوربک جلالالدینوف و عزیزجان گانیف به اردو دعوت شدهاند.
در بخش هجومی نیز بازیکنانی چون عباسبک فیضاللهاف، جلالالدین ماشاریپوف، دستانبک خمداموف، اوستون اورونوف، روسلانبک جیانوف، عزیزبک آمانوف، حسین نورچایف، شرزاد تیمیروف، ایگور سرگئیف و الدار شومورودوف حضور دارند.
لازم به ذکر است که جلال الدین ماشاریپوف هافبک تیم فوتبال استقلال که به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته در آستانه جام جهانی 2026 برای اولین بار است که زیر نظر فابیو کاناوارو به تیم ملی ازبکستان دعوت می شود.
همچنین رستم آشورماتوف، جلال الدین ماشاریپوف، اودیلجان خامروبکوف، اوستون ارونوف و ایگور سرگیف بازیکنان ازبکستانی شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران هستند که همگی آنها به اردوی تیم ملی دعوت شدند.
