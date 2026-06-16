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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

جام جهانی ۲۰۲۶؛

بازرسی با سگ از دومین تیم جام جهانی ۲۰۲۶/ رفتار عجیب آمریکایی‌ها

بازرسی با سگ از دومین تیم جام جهانی ۲۰۲۶/ رفتار عجیب آمریکایی‌ها

پس از اعضای تیم ملی فوتبال ازبکستان، کاروان تیم ملی اروگوئه نیز در هنگام ورود به خاک آمریکا با سگ مورد بازرسی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال اروگوئه در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل عربستان سعودی به تساوی یک بر یک رسید.

با این حال، آنچه بیش از نتیجه مسابقه جلب توجه کرد، بازرسی‌های بسیار سخت‌گیرانه و گسترده نیروهای امنیتی در بدو ورود کاروان تیم ملی اروگوئه به خاک بود؛ موضوعی که واکنش‌های زیادی را به همراه داشت.

بر اساس گزارش‌ها، پلیس حتی از سگ‌های ویژه برای بررسی وسایل و چمدان‌های بازیکنان استفاده کرد و تمامی اعضای تیم تحت کنترل دقیق قرار گرفتند. نگاه‌های بازیکنان، از جمله «مانوئل اوگارته»، به خوبی نشان‌دهنده فضای خاص و غیرمعمول این بازرسی‌ها بود.

پیش از آغاز رقابت‌ها نیز مشابه این اتفاق برای کاروان تیم ملی ازبکستان رخ داده بود.

کد مطلب 6862131

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