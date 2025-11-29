کارانه کادر درمان خوزستان تا اردیبهشت پرداخت شده‌ است

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از کادر درمان و پرستاران استان خوزستان روز شنبه با تجمع در مقابل استانداری، خواستار رسیدگی به مشکلات و مطالبات خود شدند.

در همین ارتباط، حمیدرضا خلیلی معاون توسعه و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: یکی از مطالبات اصلی همکاران کادر درمان، پرداخت کارانه است که این موضوع از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه و از طریق بیمه‌های درمانی تأمین می‌شود. کارانه کادر درمانی تا اردیبهشت ماه سال جاری پرداخت شده است.

وی با اشاره به وضعیت پرداختی بیمه‌ها افزود: تاکنون با جلسات مختلف، بیمه تأمین اجتماعی یک‌سوم مطالبات دانشگاه را پرداخت کرده است، اما بیمه سلامت در سال جاری هیچ پرداختی نداشته است. از تمامی شرکت‌های بیمه درخواست می‌شود نسبت به پرداخت کامل مطالبات مراکز درمانی اقدام کنند.

معاون توسعه و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان کرد: برخی دیگر از مطالبات از جمله بدهی آب و هوا و پرداخت حقوق براساس نرخ تورم در حوزه مسئولیت دانشگاه نیست و باید از طریق مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه پیگیری شود.