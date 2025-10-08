افسار گسیختگی در بازار گچساران؛از چند نرخی بودن کالاها تا کاهش خرید

خبرگزاری مهر، گروه استان ها-فاطمه کریمی: در چند ماه اخیر نرخ اغلب اقلام مصرفی در بازار گچساران روند صعودی به خود گرفته ، به گونه ای که بررسی میدانی خبرنگار مهر نشان میدهد قیمت میوه و ترهبار به ترتیب ۲۰ و ۲۵ درصد افزایش داشته و در کنار آن، نرخ سبزیجات ۱۵ درصد، مرغ ۲۰ درصد، گوشت قرمز و ماهی نیز هر کدام حدود ۱۵ درصد رشد کردهاند.
نبود نظارت کافی و فروش سلیقه ای
فروشندگان یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت را هزینه حملونقل از شهرهایی مانند شیراز، بهبهان و کازرون عنوان می کنند و می گویند هرچه مسافت بیشتر باشد، قیمت نهایی محصول نیز افزایش مییابد اما با این حال، تعدادی از شهروندان نیز متتقدند بخش عمده از این گرانی ناشی از فروش سلیقهای و نبود نظارت کافی است.
در حالی که در شهرهای همجوار مانند بهبهان، باشت و چرام، میوه با نصف قیمت گچساران عرضه میشود، قدرت خرید مردم این شهرستان به حداقل رسیده است و برخی خانوارها برای تهیه اقلام ضروری خود به شهرهای اطراف مراجعه میکنند.
گرانی پوشاک و رکود بازار
افزایش قیمتها تنها به مواد غذایی محدود نشده، بنا به مشاهدات عینی خبرنگار مهر، قیمت پوشاک نیز طی ماههای اخیر حدود ۵۰ درصد رشد داشته و این موضوع سبب رکود بازار شده است.
کسبه بازار در گفت و گو با خبرنگار مهر می گویند: بهدلیل گرانی، تقاضا بهشدت کاهش یافته و اولویت مردم از پوشاک به مواد خوراکی و میوه تغییر کرده است.
بازار بدون نرخ و نظارت
نبود درج قیمت روی اجناس و چندنرخی بودن کالاها از دیگر مشکلات جدی بازار گچساران است، در شرایطی که برخی فروشندگان کالا را بدون برچسب قیمت عرضه میکنند، خریداران ناچار به پرداخت مبالغی بالاتر از نرخ واقعی هستند.
به گفته شهروندان، بازار گچساران در سالهای اخیر بهعنوان یکی از بازارهای گران و برند محور استان شناخته شده و امروز همین ویژگی به چالشی برای معیشت مردم تبدیل شده است.
دخل و خرج زندگی با هم همخوانی ندارد
احمدی، کارمند بازنشسته در گفت و گو با خبرنگار می گوید: دیگر دخل و خرج زندگی با هم نمیخواند، روزگاری با حقوق بازنشستگی میشد هم چرخ خانه را گرداند و هم اندکی پسانداز کرد، اما حالا پیش از آنکه ماه به نیمه برسد، جیبها خالی میشود و هر روز که پا به بازار میگذاری، قیمتها تغییر کردهاند؛ گویی هیچ نظارتی در کار نیست.
میوه و لبنیات کالای تجملی
زهرا عباسی که دو فرزند دارد در گفت و گو با خبرنگار مهر می گوید: میوه و لبنیات برای خانواده ما به کالای تجملی بدل شده است، وقتی در شهرهای همسایه همان اجناس با نیمی از این قیمت فروخته میشود، احساس بیعدالتی در دل مردم زنده میشود ، کاش نظارتها واقعیتر و مؤثرتر بود.
یکی از معلمان گچسارانی نیز می گوید: با آغاز سال تحصیلی، نوشتافزار و پوشاک مدرسه برای بسیاری از خانوادهها به رؤیایی دوردست تبدیل شده است، والدین شرمنده نگاه فرزندان خود میشوند وقتی هر روز شاهد بالا رفتن قیمتها هستند و هیچ پاسخی نمییابند،از مسئولان میخواهیم با جدیت بیشتری به بازار گچساران سر و سامان دهند.
بی ثباتی در قیمت ها
حسینی، فروشنده لوازم خانگی، نیز می گوید: گرانی تنها مردم را گرفتار نکرده، ما فروشندگان هم زیر بار بیثباتی قیمتها خم شدهایم، اجناس هر روز با نرخ تازهای به دستمان میرسد و مشتری گمان میکند ما گرانفروشیم، در حالیکه ما هم قربانی همین آشفتگی بازاریم.
گران فروشی مختص گچساران نیست
در این رابطه رئیس اتاق اصناف و بازار شهرستان گچساران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وظیفه ذاتی من حمایت از بازاریان و دفاع از زیر مجموعه آنها است چرا که آنها به من رای دادند.
محمد فرهمندیان با اشاره به اینکه با اینکه باید در کنار بازاریان باشم ولی مردم را در اولویت کاری قرار دادم و هیچ زمانی خود را جدا از مردم ندیدم، اظهار کرد: در شهرستان گچساران گران فروشی است و این موضوع را رد نمی کنم ولی این موضوع مختص بازار گچساران نیست.
وی به دو مقوله گرانی و گرانفروشی اشاره کرد و بیان داشت: گرانی اجناس مربوط به شرایط خاص کشور است ولی در مورد گرانفروشی که بخشی از بازار گچساران گریبان گیر آن است با صراحت اعلام می کنم اگر شکایتی از مردم در مورد گرانفروشی شود شدیدترین برخورد را با آن واحد صنفی انجام می دهیم.
ریس اتاق اصناف و بازار گچساران تصریح کرد:با توجه به گران فروشی ،تحت فشار قرار گرفتن مردم و سو استفاده برخی از بازاریان از وضعیت گرانی، وظیفه خود میدانیم برخورد لازم با متخلفان بازار تا نهایی شدن حکم تعزیرات انجام دهیم.
مهر و موم ۲۷ واحد صنفی بازار به علت گرانفروشی
وی با اشاره از ابتدای امسال تاکنون ۲۷ واحد صنفی به علت گرانفروشی در شهرستان گچساران با حکم قضایی مهر و موم شده است، گفت: از شهروندان تقاضا دارم بازار گچساران را به یک چشم نبینند چرا که تنها ۱۰ الی ۱۵ درصد بازاریان در هر واحد صنفی گران فروش هستند ولی آدم های با انصاف زیادی وجود دارد.
فرهمندیان مقایسه بازار گچساران با بهبهان را قابل قیاس ندانست و گفت: اینکه می گویند بازار بهبهان ارزان است قبول ندارم چرا که کیفیت جنس بازار گچساران مارک دار و به مراتب بهتر از جاهای دیگر است.
معرفی ۹۰ واحد صنفی متخلف به تعزیرات حکومتی
وی افزود: با توجه به شروع سال تحصیلی و ساز و کار مردم با واحد های صنفی نوشت افزار ،پوشاک و مواد خوراکی از ۱۰ شهریور تا ۱۰مهر ۷۱۵ واحد صنفی را در این مورد بازدید که در این راستا ۹۰ واحد صنفی به علت گران فروشی و تخلفات به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
رئیس اتاق اصناف گچساران با اشاره به اینکه ۴ نفر بیشتر بازرس نداریم، افزود: از شهروندان خواهشمندم اگر هر واحد صنفی گرانفروشی یا قیمت کالا درج نشده بود به بازرسی اتاق اصناف مراجعه و شکایت کنند و وعده می دهم در کوتاه ترین زمان با آن واحد صنفی برخورد خواهد شد.
وی از بازرسی شدیدتر اتاق اصناف از بازار گچساران در ماه های آینده خبر داد و بیان کرد:اتاق اصناف با هیچ واحدی عهد اقوت نبسته و هر واحدی در بازار تخلف انجام دهد برخورد شدید خواهد شد.
معرفی ۴۰۰ واحد صنفی متخلف به تعزیرات حکومتی
رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان گچساران هم در گفت و گو با خبرنگار مهر می گوید:این اداره با دو نفر بازرس به طور مدام برای کنترل قیمت کالا از بازارهای گچساران و باشت بازرسی انجام می دهند.
غلام علی محرابی افزود:امسال ۴۰۰ واحد صنفی به علت گرانفروشی ،عدم درج قیمت و نداشتن پروانه کسب به تعزیرات معرفی و حکم آنها صادر شد.
وی با اشاره به گرانفروشی برخی از واحد های صنفی در این شهرستان بیان کرد: شهرستان گچساران یک شهر نیمه صنعتی است و قطعا قیمت کالا نسبت به شهرهای دیگر بالاتر است.
مردم گزارشات گران فروشی را اطلاع دهند
رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان گچساران تصریح کرد: با وجود گران فروشی برخ واحد های صنفی، اما مردم گچساران در این زمینه همکاری نمی کنند.
وی افزود: در طول سال فقط ۱۰۰ مورد شکایت گرانفروشی به سامانه ۱۲۴ انجام شده که این خود بیانگر نبود همکاری مردم با تخلف گران فروشی در بازار است.
تشدید نظارت بر بازار گچساران با هدف مقابله با گرانفروشی
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گچساران هم در گفت و گو با خبرنگار مهر از اجرای طرحهای گسترده نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشی با هدف تأمین پایدار کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندان خبر داد.
لیلا عطازاده افزود: در راستای تنظیم بازار و حمایت از معیشت مردم، تاکنون مقادیر قابل توجهی از کالاهای اساسی شامل ۴۰.۵ تن مرغ منجمد، ۱۵ تن گوشت منجمد، ۱۳۷ تن برنج، ۱۱۴ تن روغن و ۲۵ تن شکر در سطح شهرستان توزیع شده است.
وی بیان کرد: بهمنظور کنترل قیمتها و نظارت بر روند عرضه کالا، تاکنون بیش از دو هزار و ۳۰۰ گشت مشترک بازرسی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط انجام شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گچساران ادامه داد: در جریان این بازرسیها، ۵۳ پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش از ۴۳۱ میلیون تومان تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی همچنین از کشف ۵۶۲ کیسه آرد خارج از شبکه توزیع در این شهرستان خبر داد و گفت: برخورد قاطع با متخلفان و پیشگیری از قاچاق و احتکار کالا از اولویتهای جهاد کشاورزی است.
عطازاده اضافه کرد: تأمین و توزیع بهموقع کالاهای اساسی، نظارت مستمر بر بازار و هماهنگی با سایر دستگاههای اجرایی برای کنترل قیمتها، با هدف حمایت از شهروندان و ثبات بازار همچنان با جدیت ادامه دارد.
۹۸ درصد تفاوت نرخ کالاها در شهرستان ناشی از عرضه و تقاضا است
رئیس اداره تعزیرات حکومتی گچساران هم در گفت و گو با خبرنگار مهر می گوید: ۹۸ درصد تفاوت نرخ کالاها در بازار این شهرستان ناشی از سازوکار عرضه و تقاضا است و بخش اندکی از افزایش قیمتها به گرانفروشی واقعی مربوط میشود.
علی گشتاسبی اظهار کرد: امسال در طرحهای نظارتی و رسیدگی به تخلفات صنفی، هزار و ۸۷ پرونده مرتبط با گرانفروشی، نبود درج قیمت و سایر تخلفات بازاری در این اداره مورد بررسی قرار گرفته که همگی مختومه شدهاند.
محکومیت ۴۶ میلیارد ریالی متخلفات بازار در گچساران
وی افزود: در نتیجه این رسیدگیها، متخلفان بازار در مجموع به پرداخت ۴۶ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدهاند.
رئیس تعزیرات حکومتی گچساران تأکید کرد: بخش عمدهای از نوسانات قیمتی موجود در بازار ناشی از شرایط اقتصادی، تغییرات نرخ ارز و ناهماهنگی در زنجیره تأمین کالاهاست، اما تعزیرات حکومتی همچنان با تمام توان در برخورد با تخلفات صنفی، از جمله گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و عدم درج قیمت فعال است.
گشتاسبی اضافه کرد: هدف اصلی تعزیرات حکومتی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد تعادل و شفافیت در بازار است و در این مسیر از هیچ تخلفی چشمپوشی نخواهد شد.
