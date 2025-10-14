آلودگی ناشی از فعالیت شناورها در حال گسترش به سمت شهر بندرعباس است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موسوی ظهر سه شنبه در جلسه شورای شهر بندرعباس که با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان برگزار شد، به تشریح مشکلات زیست‌محیطی کلانشهر بندرعباس پرداخت و با بیان نگرانی شهروندان درباره آلودگی دریایی و تخریب جنگل‌های حرا، از مسئولان خواست تا برای رفع این چالش‌ها و تحقق توسعه فضای سبز و کمربند سبز در شهر اقدامات جدی انجام دهند.

آلودگی ناشی از شناورهای صنعتی و تأثیر آن بر سلامت محیط زیست بندرعباس

موسوی به موضوع آلودگی دریایی بندرعباس پرداخت و گفت: معمولاً صنایع را به‌عنوان منشأ آلودگی می‌شناسیم اما باید توجه داشته باشیم که فعالیت‌های شناورهای صنعتی و نفتی در اسکله‌هایی همچون حقانی و بندر شهید رجایی نیز به شدت در حال آلوده کردن محیط زیست دریایی هستند.

او افزود: این آلودگی‌ها کم‌کم به مناطق مسکونی نزدیک شده و موجب نگرانی مردم و شهروندان شده است.

وی اظهار کرد: شهروندان بارها گلایه کرده‌اند و دغدغه دارند که توسعه ناهمگون این فعالیت‌ها چه اثرات جبران‌ناپذیری بر زیست‌بوم شهر بندرعباس خواهد گذاشت.

چالش‌های توسعه جنگل حرا و تعارض منافع میان زیست‌محیطی و اقتصادی

عضو شورای شهر به مصوبه اخیر شورا درباره مشارکت شهرداری در توسعه جنگل حرا اشاره کرد و گفت: هدف اولیه ما حفظ پوشش گیاهی و محیط زیست و کمک به گسترش جنگل‌کاری دریایی در بندرعباس بود، اما نکته مهم این است که این پروژه علاوه بر جنبه زیست‌محیطی، می‌تواند به فرصتی برای رونق گردشگری و اقتصاد شهر تبدیل شود.

وی با ابراز نگرانی از اینکه «محیط زیست با محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های تجاری در حریم جنگل حرا باعث شده تا این پروژه مهم دچار تعارض منافع شود و توسعه آن کمرنگ شود»، از مسئولان خواست تا برای رفع این موانع چاره‌اندیشی کنند.

کمربند سبز؛ نیاز ضروری بندرعباس در برابر بحران آب و آلودگی

موسوی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع کمربند سبز شهری پرداخت و تاکید کرد: با توجه به شاخص سرانه فضای سبز که باید ۱۲ متر مربع به ازای هر شهروند باشد، وضعیت فعلی بندرعباس رضایت‌بخش نیست.

وی افزود: شهرداری به دلیل محدودیت‌های منابع آب و مشکلات بهره‌برداری از آن، نتوانسته این هدف مهم را محقق کند و این امر چالش بزرگی برای توسعه پایدار شهر ایجاد کرده است.

موسوی با اشاره به فشارهایی که صنایع بر منابع آب و خاک شهر وارد می‌کنند، از مسئولان خواست در قالب همکاری‌های بین‌بخشی و تخصیص منابع مناسب، اقدامات عملی برای افزایش سطح فضای سبز و کمربند سبز انجام دهند تا حقوق شهروندان تأمین شود.

لزوم توجه جدی به آبخیزداری و مدیریت سیلاب‌ها در بندرعباس

عضو شورای شهر بندرعباس همچنین به مشکلات ناشی از مدیریت ناصحیح آب‌های سطحی و سیلاب‌ها اشاره کرد و بیان کرد: سیلاب‌های فصلی به‌شدت به برخی محلات شهر آسیب می‌زنند، به‌طوری که پس از بارندگی، سه تا پنج محله دچار آبگرفتگی می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه «مشکل عمده ناشی از انباشت رسوبات و لایه‌بندی خورهاست که باعث تخریب و آسیب می‌شود»، خواستار همکاری منابع طبیعی، شهرداری و دیگر نهادهای مرتبط شد تا با مدیریت صحیح این موضوع از آسیب‌های بیشتر جلوگیری شود.