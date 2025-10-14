کشف ۱۲۰ کیلو مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، 🎙سردار سیدموسی حسینی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی استان سمنان با اشاره به کشف محموله مواد مخدر بیان کرد: مأموران عملیات ویژه پلیس استان سمنان با همکاری مبارزه با مواد مخدر و طی عملیات مشترک با سربازان گمنام امام زمان، اطلاعات سپاه، پلیس اطلاعات و امنیت و انتظامی گرمسار توانستند در کشف این محموله نقش آفرینی کنند.

وی افزود: در این عملیات مشترک یک دستگاه خودرو پژو پارس که قصد انتقال مقادیر قابل توجهی مواد مخدر از مرزهای شرقی کشور به سمت پایتخت را داشت، شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان سمنان همچنین بیان کرد: راننده سواری در یکی از محورهای مواصلاتی استان بدون توجه به دستور ایست پلیس متواری شد.

حسینی افزود: در نهایت خودرو با شلیک مأموران متوقف و راننده دستگیر شد که در بازرسی از صندوق عقب وسیله نقلیه ۲۰ کیلوگرم تریاک و ۱۰۰ کیلو گرم حشیش کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به دستگیری سه نفر و توقیف دو دستگاه خودرو در این راستا افزود: پلیس تا پای جان برای برخورد قاطع با قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر ایستاده است.