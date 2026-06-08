علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم طرح‌های ضربتی مبارزه با قاچاق چوب در استان اظهار کرد: در تازه‌ترین عملیات‌های حفاظتی، مأموران یگان حفاظت این اداره کل با همکاری نیروهای حفاظتی شرکت الغدیر موفق به کشف و ضبط چندین محموله غیرمجاز جنگلی در مناطق مختلف شدند.

باقری افزود: در شهرستان بهشهر، مأموران گشت شبانه‌روزی طی یک عملیات کمین و تعقیب چندساعته، محموله‌ای شامل چوب‌آلات قاچاق از گونه‌های مختلف جنگلی را توقیف کرده و به پارکینگ اداره منابع طبیعی بهشهر منتقل کردند.

وی همچنین از کشف یک محل دپوی چوب‌آلات کوره زغال در بهشهر خبر داد و تصریح کرد: در این رابطه سه استر هیزم قاچاق از گونه‌های ممرز و راش کشف و یک دستگاه نیسان نیز توقیف شد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران با اشاره به عملیات دیگر در منطقه پاسند (بخش یانه‌سر) گفت: مأموران با برنامه‌ریزی قبلی و پس از ساعتها تعقیب و مراقبت، موفق به کشف ۱۰ گرده بینه قاچاق از گونه راش شدند که این محموله نیز به پارکینک اداره خلیل‌شهر منتقل گردید.

باقری در ادامه به کشف چوب‌آلات قاچاق از گونه سپیدار در جنگل‌های ایزدشهر (شهرستان نور) اشاره کرد و افزود: این محموله توسط سرجنگلبان رستم‌رود و نیروهای حفاظتی طرح ایزدشهر کشف و متخلف مربوطه شناسایی شد و پرونده وی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شده است.

وی همچنین از آزادسازی ۷۲۰ مترمربع از اراضی ملی در منطقه دراسله خبر داد و خاطرنشان کرد: در اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، مأموران سرجنگلبانی کارمزد با عملیات میدانی، این اراضی را که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود، آزاد کردند.

باقری در پایان تأکید کرد: برخورد جدی و قانونی با هرگونه تصرف غیرمجاز و قاچاق چوب آلات جنگلی بدون وقفه ادامه خواهد داشت و از شهروندان نیز درخواست داریم هرگونه موارد مشکوک را به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.