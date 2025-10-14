  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۱

نخستین ایستگاه هواشناسی دریایی فراساحل کشور تاسیس شد

سازمان هواشناسی کشوری از تاسیس نخستین ایستگاه هواشناسی دریایی فراساحل کشور روی سکوی نیمه شناور حفاری امیرکبیر در دریای خزر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایستگاه هواشناسی دریایی فراساحل روی بزرگ‌ترین سکوی حفاری خاورمیانه در آب‌های خزر تأسیس شده است که در فاصله ۱۳.۵ کیلومتری از ساحل امیرآباد قرار دارد. با راه‌اندازی این ایستگاه داده‌های جوی و دریایی اندازه‌گیری و ثبت می‌شود که به ارتقای خدمات هواشناسی دریایی در شمال کشور کمک می‌کند.

این ایستگاه پارامترهای جوی دما و رطوبت هوا، تابش، بارش، دید افقی، سمت و سرعت باد همچنین پارامترهای دریایی ارتفاع و دوره تناوب موج، دمای سطح آب، شوری آب و تراز آب را اندازه‌گیری و ثبت می‌کند.

بر اساس توافق بین هواشناسی و شرکت نفت خزر یک بویه هواشناسی نیز در نزدیکی سکو راه‌اندازی می‌شود و پارامترهای اندازه گیری شده در محدوده استقرار سکو افزایش می‌یابد.

کد خبر 6622402
زهره آقاجانی

