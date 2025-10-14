صلیب سرخ اجساد اسیران صهیونیست را تحویل گرفت +فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، صلیب سرخ اجساد اسیران صهیونیست را تحویل گرفت.
بر اساس گزارش این شبکه، دقایقی قبل کاروان کمیته بینالمللی صلیب سرخ برای تحویل پیکر چند اسیر اسرائیلی وارد شهر غزه شده است.
به گفته خبرنگار الجزیره، خودروهای صلیب سرخ به مکانی بسته و تحت تدابیر امنیتی شدید منتقل شدهاند تا روند تحویل اجساد اسیران صهیونیست انجام شود.
ورود کاروان صلیب سرخ ساعتی پس از آن صورت میگیرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» اعلام کرد: همه ۲۰ اسیر (اسرای صهیونیست نزد حماس) بازگشتهاند و تا حد امکان حالشان خوب است.
رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: بار بزرگی برداشته شده است، اما کار هنوز تمام نشده است. مطابق وعهده ها اجساد بازگردانده نشدهاند! مرحله دوم (توافق توقف جنگ رژیم صهیونیستی در غزه) همین حالا شروع میشود!
رژیم اسرائیل تحویل اجساد اسیرانش از غزه را تأیید کرد
ارتش رژیم اسرائیل با تأیید تحویل اسیران صهیونیست به صلیب سرخ اعلام کرد که این نهاد بینالمللی جسد ۴ اسیر را از غزه تحویل گرفته است.
صلیب سرخ انتقال اجساد اسیران صهیونیست و فلسطینی را تأیید کرد
کمیته جهانی صلیب سرخ اعلام کرد: امروز انتقال جسد ۴ اسیر اسرائیلی به اسرائیل و همچنین انتقال پیکر ۴۵ فلسطینی به نوار غزه را تسهیل کردیم.
دفتر نتانیاهو: اجساد اسیران برای شناسایی هویت منتقل میشوند
دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل ضمن تأیید تحویل اجساد اسیران این رژیم اعلام کرد: اسرائیل جسد چهار اسیر را از نوار غزه تحویل گرفته و این اجساد برای شناسایی هویت منتقل خواهند شد.
ارتش رژیم صهیونیستی ورود اسیران این رژیم به سرزمینهای اشغالی را تأیید کرد
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که جسد ۴ اسیر این رژیم به اراضی اشغالی رسیده و و برای تشخیص هویت در راه مرکز پزشکی قانونی این رژیم است.
نظر شما