به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ملااحمدی در نشست مشترک هیات مدیره جامعه خیران مدرسه ساز کشور و هیات مدیره مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان با تاکید بر اینکه تیم بسیار خوبی در خصوص توسعه فضاهای آموزشی در اصفهان وجود دارد اظهار کرد: هم افزایی که در اصفهان اتفاق افتاده حاصل تدبیر دوستان وتعامل بی نظیر آموزش و پرورش، هیات مدیره مجمع خیران اصفهان، نوسازی و در رأس آن استاندار اصفهان است.

وی با تاکید بر اینکه ۳۰۰ کلاس درس توسط بنیاد قلم چی هوشمند سازی شده است ادامه داد: تا به امروز حدود ۴ هزار و ۳۰۰ کلاس درس در اصفهان هوشمند سازی شده است.

رئیس مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان افزود: ۲۰۰ مدرسه از ۵۰۰ مدرسه ما مجهز به نیروگاه خورشیدی شدند و مقدمات تجهیز ۳۰۰ مدرسه به نیروگاه خورشیدی توسط شرکت برق و سازمان نوسازی فراهم شده است.

ملااحمدی از ساخت اولین مدرسه هوش مصنوعی کشور با ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در اصفهان خبرداد.

همچنین حمید رضا شاه حسینی، رئیس جامعه خیران مدرسه ساز کشور نیز در این نشست اظهار کرد: مدیران کل اموزش و پرورش باید پای کار بیاند.

وی تصریح کرد: حفظ و نگهداری از مدارس کمتر از ساخت مدرسه نیست که می‌بایست در غالب مدرسه داری و مدرسه یاری به آن توجه شود.