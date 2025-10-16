خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: حجت گلچین، روحانی جوان و رئیس اداره تبلیغات اسلامی پیرانشهر، با جمعی از طلبه‌ها و مردم عادی، گروهی جهادی را پایه‌گذاری کرده که امروز علاوه بر اینکه برای نیازمندان خانه می‌سازند و به کمک زندانیان بدهکار می‌روند، دل‌های بسیاری را به هم پیوند داده و مجموعه‌ای مردمی بوجود آورده‌اند که اعتماد را با صداقت و عمل بازسازی کرده است.

وقتی از حجت گلچین، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پیرانشهر، درباره مسیر فعالیت‌های جهادی‌اش می‌پرسی، با آرامش و صداقت از روزهایی می‌گوید که برخی باور نداشتند طلبه‌ها بتوانند گروهی جهادی تشکیل دهند که خیلی از مشکلات مردم را حل کنند اما حالا از دل همان تردیدها، گروهی ساخته که نه‌تنها چهره‌ای تازه از روحانیت ارائه کرده، بلکه الگوی خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم شده است.

شکل‌گیری گروه جهادی از دل مردم

گلچین می‌گوید، نقطه آغاز این مسیر از شهر خودش، نقده، بوده است: «در شهرستان ما طلبه‌ها تا آن زمان در عرصه جهادی حضور نداشتند. گروه‌های مردمی فعالیت می‌کردند، اما گروه جهادی طلاب نداشتیم. از همان‌جا تصمیم گرفتم با چند طلبه دیگر، کار را شروع کنیم تا خودمان هم وارد میدان شویم.»

به گفته این روحانی جوان، ارتباط خوبی که از قبل با معلمان، دانشجویان و نیروهای مردمی داشته، زمینه‌ساز شکل‌گیری این حرکت شده است. گروه تازه تأسیس طلاب، با تکیه بر همین ارتباطات، آرام‌آرام جای خود را در دل مردم باز کرد.

حالا گروه جهادی گلچین در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی از آزادسازی زندانیان گرفته تا ساخت مدارس و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند فعال است. وی می‌گوید: «امسال شش نفر از زندانیان جرایم مالی را که بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون بدهی داشتند، آزاد کردیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پیرانشهر ادامه می‌دهد: در ماه رمضان بسته‌های معیشتی تهیه کردیم، برای دانش‌آموزان کفش خریدیم و در فصل سرما برای خانواده‌های نیازمند بخاری تهیه کردیم. هر کاری که بتواند باری از دوش مردم بردارد، در دستور کار ما است.

گروه جهادی گلچین ۳۰۰ عضو ثابت دارد

اما فعالیت‌ها به اینجا ختم نمی‌شود. گروه جهادی طلاب، علاوه بر خدمت‌رسانی، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی متنوعی هم برگزار کرده است. حجت الاسلام گلچین می‌گوید: در ماه رمضان هر شب حدود هزار و پانصد نفر افطاری می‌دادیم و برنامه‌های قرآنی و اعتقادی داشتیم. حتی در پیرانشهر، که ۹۹.۵ درصد جمعیت آن اهل سنت هستند، جشن روز دختر را برگزار کردیم؛ بالای هزار دختر اهل سنت در آن شرکت کردند. خیلی‌ها تعجب کرده بودند که چطور چنین برنامه‌ای با این استقبال برگزار شد.»

گلچین می‌گوید: مسیر اعتمادسازی آسان نبوده است؛ «وقتی شروع کردیم، ۱۰ طلبه بودیم. از جیب خودمان هزینه می‌کردیم. حتی یکی از خانم‌های طلبه برای کمک، طلاهایش را فروخت. مردم وقتی دیدند طلاب خودشان از مالشان می‌گذرند، به ما اعتماد کردند. کم‌کم همه آمدند؛ چه باحجاب، چه بی‌حجاب، مذهبی یا غیرمذهبی. ما در هر برنامه‌ای که فراخوان می‌دهیم، سه هزار نفر جمع می‌شوند. مردم خودشان کمک می‌کنند، نیازی به درخواست رسمی نیست.

وی ادامه می‌دهد، فعالیت خود را از رمضان ۱۳۹۸ آغاز کرده و حدود یک سال‌ونیم طول کشیده تا اعتماد مردم جلب شود. امروز، گروه جهادی او بیش از ۳۰۰ عضو ثابت دارد و صدها نفر دیگر نیز از طریق فضای مجازی در تأمین مالی طرح‌ها مشارکت می‌کنند.

جهاد در دل جامعه اهل سنت

شهر پیرانشهر، به‌گفته گلچین، ترکیبی از فرهنگ‌ها و مذاهب است. اما این تفاوت‌ها هیچ مانعی برای همکاری مردم نشده است: «ما سه چهار برنامه بزرگ اینجا اجرا کردیم. یک ماه پیش هم مسابقه حفظ جز سی قرآن برگزار کردیم که ۳۶۰ شرکت‌کننده اهل سنت داشت. ما فقط هدایت کردیم، تمام هزینه‌ها را خودشان پرداختند.

وی در ادامه می‌گوید: «در جشن روز دختر، ۲۲ دختر اهل سنت شرکت کردند که حالا همگی با چادر و با انگیزه در کارهای فرهنگی و اجتماعی با ما همکاری می‌کنند. این یعنی جهاد واقعی؛ جذب دل‌ها بدون مرز مذهبی.

حجت گلچین در میان خاطراتش از صحنه‌هایی می‌گوید که هنوز در ذهنش زنده است: در یکی از روستاها برای مادری تنها خانه می‌ساختیم. وسط کار، او شروع کرد به گریه و گفت بچه‌ها مرا گذاشته‌اند و رفته‌اند. به او گفتم من هم پدر و مادرم را از دست داده‌ام؛ حالا ما فرزندان تو هستیم. بیست روز آنجا بودیم و هر روز دعایش را شنیدیم.

وی ادامه می‌دهد: وقتی برای آن خانه در فضای مجازی فراخوان دادیم، یکی از دنبال‌کنندگان ما که اصلاً حجاب نداشت، ۳۰ میلیون تومان کمک کرد. برای من مهم‌ترین بخش کار جهادی همین است؛ جذب حداکثری مردم به کار خیر، بدون قضاوت ظاهری. مهم این است که دل‌ها به هم نزدیک شوند.

گلچین می‌گوید که گروهشان دیگر تنها یک گروه محلی نیست، الان مجموعه ما در سطح استان شناخته شده است. چند بار شبکه استانی تلویزیون فعالیت‌هایمان را پوشش داده و مدیران استانی هم از ما تقدیر کرده‌اند. در کنار این‌ها، مستندسازی، هیأت هفتگی، تیم بانوان و حتی باشگاه نوجوانان داریم. این گروه برای همه است؛ از معلم و سرباز گرفته تا کسبه و دانشجو.

وی تاکید می‌کند: هر کسی، با هر ظاهر و عقیده‌ای، بداند جایی هست که اگر بخواهد، می‌تواند در خدمت دیگران باشد. ما فقط راه را باز کرده‌ایم، مردم خودشان قهرمانان واقعی‌اند.