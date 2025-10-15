به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر حقگو دهکردی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری معاونت تربیت بدنی و سلامت ادارهکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران با اشاره به آمادهسازی تیم ملی دو و میدانی جوانان برای سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ از ۲۹ مهر ماه تا ۹ آبانماه، اظهار کرد: این رقابتها بعد از بازیهای المپیک بهعنوان مهمترین میدان ورزشی برای ورزشکاران بهشمار میرود.
مربی تیم ملی جوانان دو و میدانی جوانان کشورمان با ذکر اینکه از استان چهارمحال و بختیاری ۲ ورزشکار جوان دانشآموز در رشته دو و میدانی در بازیهای آسیایی حضور خواهند داشت به انتقاد از عملکرد ورزش و جوانان استان پرداخت و ادامه داد: این نهاد تا کنون کوچکترین حمایتی از دو و میدانی به عنوان ورزش اول استان نداشته است.
درخشش دو میدانی کاران استان بعد از ۲۸ سال
حقگو اضافه کرد: به همت قهرمان پیشکسوت کشورمان، داریوش صمیمی رئیس هیئت دو و میدانی استان، اعزام قهرمانان به رقابتهای ورزشی با دست خالی انجام گرفته و امسال توانستیم بعد از ۲۸ سال مقام اول تیمی را با کسب چهار مدال طلا، ۲ نقره و ۲ برنز در مشهد مقدس کسب کنیم.
وی بیان کرد: این دستاورد حاصل تلاش ورزشکاران و حمایت قهرمانان و پیشکسوتان بود. باید با افتخار اعلام کنم که ما المپیکیترین استان ایران هستیم و در روزگاری قهرمانان بزرگی همچون روحالله عسگری، محمد ارزنده، برادران مرادی و برادران صمیمی سالیان متمادی برای استان و کشور افتخارآفرینی میکردند و بالغ بر ۱۴۰۰ مدال را ورزشکاران استان در میادین ملی و بینالمللی کسب کردند.
این پیشکسوت ورزش دو و میدانی با یادآوری اینکه حمایت حلقه مفقوده ورزش اول استان چهارمحال و بختیاری است، افزود: قهرمانان دو و میدانی استان فردا به تهران اعزام میشوند و روز ۲۸ مهر عازم بازیهای بحرین خواهند شد اما پرسش اینجاست که مسئولان ورزش استان چه حمایت و تشویقی برای این قهرمانان داشتند.
حفظ جوانان دو و میدانی کار در عرصه ورزش قهرمانی
حقگو با تصریح اینکه ما با چنگ و دندان و دست خالی این جوانان و نوجوانان قهرمان را در عرصه ورزش قهرمانی حفظ کردیم، ادامه داد: اما این ورزشکاران شبانهروز تلاش میکنند تا هم با مدالهای رنگین به کشور و استان بازگردند و هم ورودی المپیک نوجوانان را کسب کنند.
وی تصریح کرد: از ورزش و جوانان به عنوان نهاد متولی ورزش استان انتظار میرفت این جوانان قهرمان که افتخار استان بوده و به بازیهای آسیایی اعزام میشوند را حمایت و تشویق و با هدیهای بدرقه کند که این امر با وجود مراجعات و درخواستهای مکرر انجام نگرفت.
سایه بیتوجهی مسئولان بر سر ورزش اول چهارمحال و بختیاری
حقگو تصریح کرد: از استان چهارمحال و بختیاری، ۲ ورزشکار با نامهای محمد علیدوستی و علیرضا صمیمی در رشته دو و میدانی، یک مربی یعنی بنده و ۲ داور در رشتههای کوراش و کبدی در کاروان جمهوری اسلامی در بازیهای بحرین حضور دارند. احمد قنبری نیز در رشته فوتسال به عنوان پرچمدار کاروان حضور داشت که متأسفانه به علت آسیبدیدگی از همراهی تیم باز ماند.
مربی تیم ملی دو و میدانی جوانان کشورمان با تصریح اینکه تهیه لوازم و کفش ورزشی قهرمانان با هزینه شخصی تأمین میشود، گفت: با وجود عدم حمایت ورزش و جوانان که باید حامی اول ورزشکاران باشد، ما هم بیکار ننشستیم و حمایتهایی از معاونت تربیت بدنی ادارهکل آموزش و پرورش، اتاق بازرگانی و … برای این ورزشکاران دریافت شده است.
نظر شما