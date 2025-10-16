صدور و تمدید ۸۸۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فخری صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) شعار روز جهانی استاندارد سال ۲۰۲۵ میلادی را «چشم انداز مشترک برای جهانی بهتر؛ مشارکت برای تحقق اهداف» انتخاب کرده است، افزود: باید شرایط استاندارد را با شرایط موجود در استان وقف دهیم.

وی با اشاره به اقدامات این اداره کل طی یک سال گذشته در حوزه آموزش، گفت: بهره مندی ۱۰ هزار و ۶۵۰ نفر ساعت از کارکنان از آموزش‌های تخصصی، آموزش ۱۶ هزار و ۹۰۷ نفر ساعت از مدیران کنترل کیفیت و ۵۳۸۴ نفر ساعت آموزش برون سازمانی ارائه شده است.

فخری، استاندارد سازی، ارزیابی و انطباق خدمات و راهبری کیفیت، ارزیابی انطباق کالا و نظارت بر اجرای استاتدارد و تایید صلاحیت را از محورهای اقدامات اداره کل استاندارد اعلام کرد و گفت: طی یک سال گذشته ۸۸۰ مورد پروانه کاربرد علامت استاندارد (اجباری و تشویقی) صدور و تمدید شده است.

وی با اشاره به ۳ هزار و ۷۱۸ مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی تحت پوشش و نمونه برداری از ۳ هزار و ۶۶۱ از مراکز تولیدی استان، اظهار کرد: طی یکسال گذشته ۱۱ مورد نشان حلال در استان صادر شده است.

فخری با اشاره به ارزیابی انطباق خدمات و راهبری کیفیت گفت: طی یک سال گذشته ۷۴۸ مورد ارزیابی انطباق کالای صادراتی مشمول استاندارد اجباری، ۸ هزار و ۶۲۶ مورد ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری انجام شده است.

مدیرکل استاندارد استان در ادامه افزود: طی یکسال گذشته ۱۶ هزار و ۸۸۰ مورد بازرسی طاها انجام شده است.

وی یادآور شد: در بازه زمانی مذکور ۳ هزار و ۵۶۰ مورد آزمون نازل گاز طبیعی فشرده، ۴ هزار و ۲۶ آزمون وسایل سنجش سنگین و سبک و ۹ هزار و ۸۵۰ پیش بسته بندی کنترل بازار انجام شده است.

فخری گفت: طی یک سال گذشته برای ۲۱۷ مورد آزمایشگاه معتبر تایید صلاحیت صادر شده است.

مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات اداره کل استاندارد استان در طی جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: طی این دوران ۱۷۳ محموله از کالاهای اساسی وارد کشور شد که رتبه دوم را در کشور کسب کرده است.