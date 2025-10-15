به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب دهقان‌کار، مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاون امور فرهنگی، اعلام این خبر گفت: در راستای تحقق کلان برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت چهاردهم مبنی بر توسعه دیپلماسی فرهنگی، و با هدف توسعه همکاری‌های فرهنگی در حوزه کتاب و نشر، امسال در هفتادوهفتمین نمایشگاه کتاب فرانکفورت حضور داریم.

دهقان‌کار با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌ها و برنامه‌های معاونت فرهنگی کمک به توسعه صادرات فرهنگی از جمله کتاب است خاطر نشان کرد: در میان محصولات فرهنگی، صادرات کتاب از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، چرا که صادرات کتاب از طریق ترجمه و انتشار آن توسط ناشران دیگر کشورها به معنی صدور تفکر و اندیشه و جهان‌بینی ایرانی و اسلامی به دیگر نقاط جهان است.

مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاون فرهنگی، با اشاره به اجرای موفق نخستین دوره فلوشیپ کتاب کودک تهران افزود: یکی از اهداف این طرح کمک به اقتصاد فرهنگ از طریق تسهیل در فروش حق انتشار (کپی رایت) کتاب‌های ایرانی به ناشران خارجی است، و از آنجایی که این طرح در اولین دوره خود با استقبال ناشران خارجی مواجه شد، حضور در نمایشگاه فرانکفورت در امتداد طرح فلوشیپ و پیگیری برای تحقق اهداف این طرح است.

علیرضا نوری‌زاده، دبیر طرح فلوشیپ نشر تهران، نیز درباره حضور این طرح در نمایشگاه کتاب فرانکفورت گفت: حضور فلوشیپ نشر تهران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، گامی مهم در جهت بین‌المللی‌سازی صنعت نشر ایران است. فلوشیپ نشر تهران از ابتدای تأسیس با هدف ایجاد بستر همکاری میان ناشران ایرانی و خارجی، حمایت از ترجمه آثار ایرانی و تسهیل دسترسی متقابل به منابع فرهنگی شکل گرفت.

وی ادامه داد: امسال نیز حضور ما در فرانکفورت با تمرکز بر توسعه قراردادهای ترجمه و نشر مشترک، معرفی ناشران فعال ایرانی، و تعامل مستقیم با مدیران نشر از کشورهای مختلف دنبال می‌شود.

دبیر طرح فلوشیپ نشر تهران، در پایان گفت: نمایشگاه کتاب فرانکفورت بزرگ‌ترین رویداد جهانی نشر است و حضور فلوشیپ در آن، می‌تواند زمینه‌ساز گسترش شبکه ارتباطی ناشران ایرانی و تثبیت جایگاه فرهنگی ایران در عرصه جهانی باشد. در واقع، ما تلاش می‌کنیم نشر را از سطح فعالیت فرهنگی داخلی فراتر برده و به ابزاری مؤثر برای گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و دیپلماسی عمومی تبدیل کنیم.