به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید جعفر ضیایی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای راهبری فضای مجازی نیروهای مسلح با حضور بازرسان ستاد کل نیروهای مسلح در که سالن کوثر ستاد انتظامی برگزار شد با بیان اینکه عرصه فرهنگ، عرصه جهاد استاظهار کرد: فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد و فعالیت در این حوزه پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه تشکیل شورای راهبری فضای مجازی و شناختی در استان‌ها از الزامات تحقق حکمرانی مؤثر در این حوزه است افزود: این مهم باید با دبیری بسیج و مشارکت همه دستگاه‌های لشکری و کشوری، به‌ویژه صدا و سیما انجام شود.

رئیس اداره فناوری و قرارگاه مجازی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به ضرورت تقسیم عملیات‌های شناختی به دو سطح برای عموم مردم و مسئولان بیان داشت: تصمیم‌سازی در این عرصه باید مبتنی بر تحلیل دقیق و واقعیات هر منطقه باشد.

سردار ضیایی تصریح کرد: اگر هر دستگاهی به‌تنهایی وارد عمل شود، با چالش روبه‌رو خواهد شد؛ اما در قالب شورای راهبری می‌توان با انسجام و هم‌افزایی تصمیم‌های مؤثر گرفت.