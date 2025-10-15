سردار ضیایی: دشمن به دنبال تغییر باورهای مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید جعفر ضیایی عصر چهارشنبه در نشست فعالان قرارگاه جنگ شناختی و فضای مجازی که با حضور مسئولان و کارشناسان فرهنگی و رسانه‌ای در سالن شهید سلیمانی برگزار شد اظهار کرد: هماهنگی و انسجام میان بخش‌های مختلف فرهنگی، رسانه‌ای و مردمی در برابر تهدیدات شناختی دشمن اهمیت دارد.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی برنقش مردم در تمامی عرصه‌ها افزود: امروز لازم است نیروهای مردمی در قالب شبکه‌های سازمان یافته در میدان جنگ شناختی نیز حضور مؤثر داشته باشند.

مسئول سیاستگذاری و راهبری فضای مجازی و شناختی نیروهای مسلح کشور با بیان اینکه جنگ امروز تنها در میدان سخت نیست؛ دشمن با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و فضای مجازی به دنبال تغییر باورها و امید مردم است افزود: باید با شناسایی دقیق مخاطبان، طراحی عملیات و ایده‌پردازی هدفمند، در این عرصه به صورت علمی و منسجم عمل کنیم.

سردار ضیایی با اشاره به چهار بخش اصلی فعالیت قرارگاه شناختی بیان داشت: بخش نخست، رصد، پایش و رصد اطلاعاتی است که به عنوان پایه تصمیم‌گیری درعملیات شناختی اهمیت دارد.

وی با اشاره به بخش دوم و اینکه این بخش به ایده‌پردازی و پژوهش اختصاص دارد تا بتوان موضوعات کلیدی مانند صیانت از ذهن و اندیشه نسل جوان و مقابله با جریان‌های انحرافی را به‌درستی تحلیل و طراحی کرد ادامه داد: در کنار این دو محور، محور سوم یعنی طراحی و چهارم اقدام عملیاتی همراه با ارتباطات مردمی و فعالیت‌های آموزشی نیز در دستور کار است تا بتوانیم اقشار مختلف از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید دانشگاه را در این مسیر فعال و آگاه کنیم.

مسئول سیاستگذاری و راهبری فضای مجازی و شناختی نیروهای مسلح کشور تأکید کرد: تشکیل شبکه‌های استانی و ملی در فضای مجازی و توسعه آن به سطح بین‌المللی از دیگر برنامه‌های این قرارگاه است تا بتوانیم پیام انقلاب اسلامی را به زبان‌های مختلف و در سطح جهانی منتقل کنیم.

وی در پایان با قدردانی از همکاری فعالان فرهنگی و رسانه‌ای استان، خواستار استمرار نشست‌ها و تبادل تجربه میان اعضای شبکه‌های فعال در حوزه جنگ شناختی شد و گفت: پیروزی در این میدان نیازمند ایمان، آگاهی، همدلی و سازماندهی دقیق است.