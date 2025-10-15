تحویل پیکرهای گمنام با دستان و چشمان بسته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که امروز پیکر ۴۵ شهید را که اشغالگران اسرائیلی به صلیب سرخ داده اند، تحویل گرفته است.

در بیانیه وزارت بهداشت فلسطین در غزه آمده است: با احتساب پیکرهای جدید شهدا، مجموع پیکرهای شهدای تحویل گرفته شده به ۹۰ پیکر رسید.

این وزارتخانه تاکید کرد که تیم‌های پزشکی آن، طبق پروتکل‌های پزشکی معتبر، با این پیکرها برخورد کرده و مراحل بررسی، ثبت و تحویل به خانواده‌ها را ادامه می‌دهند.

هممزمان منابع وابسته به وزارت بهداشت نوار غزه در گفتگو با تلویزیون العربی اعلام کردند که برخی از پیکرهایی که از طریق صلیب سرخ، از رژیم صهیونیستی تحویل گرفته، دستان و چشمانشان بسته بود که نشان می‌دهد رژیم اشغالگر آن‌ها را اعدام کرده است.

سخنگوی وزارت بهداشت غزه همچنین گفت که پیکرهایی که تحویل گرفته شده، گمنام هستند و رژیم صهیونیستی هیچ نام و نشانی درباره این پیکرها اعلام نکرده است.