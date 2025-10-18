روایت درست از هویت زن ایرانی اسلامی ارائه شود

حجت الاسلام منصور امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری محفل شعر چکامه مقاومت، اظهار کرد: در طول سال‌های متمادی همواره غرب و استکبار جهانی به دنبال تضعیف هویت زنان در دنیاست امروز نیاز است روایت درستی از هویت بانوان به خصوص زن ایرانی و اسلامی در جامعه ارائه شود.

وی با بیان اینکه زبان شعر و هنر بهترین ابراز برای احیای هویت درست از زنان به خصوص زن ایرانی - اسلامی است، افزود: برگزاری این محفل شعر فرصت ارزشمندی برای تبیین زبان هنر از سوی بانوان در راستای احیای فرهنگ مقاومت، ایثار و نقش مهم زنان در خانواده است.

حجت الاسلام امامی ادامه داد: ظلم به زنان و نادیده گرفتن حق و حقوق آنها مختص عربستان در دوره جاهلیت نبود، بلکه در شرق و غرب و اروپا و … هم تعدی به حقوق بانوان وجود داشت و دارد و تفکر غربی به زن به عنوان یک کالای دست دوم نگاه می‌کند و در گذشته هم چنین بود. و این مکتب اسلام است که زن را شخصیتی مقدس و متعالی می‌داند.

وی افزود: اینکه در روایات بیان شده است «أَکْثَرُ اَلْخَیْرِ فِی اَلنِّسَاءِ» بیشترین خیرها در زنان است، به خاطر عظمت و جایگاه زن در جامعه و تمدن اسلامی است و امروز غرب و نظام استکبای و سرمایه داری از زنان مؤمن اسلامی عصبانی است چرا که آنها با ورود خود به عرصه و اجتماع، عرصه را برای جولان غربی‌ها تنگ کرده و تمدن عفن غربی را زیر سوال برده‌اند.

حجت الاسلام امامی با تاکید بر اینکه در دنیای امروز بسیاری از ارزش‌ها مثل عفت صبر ایثار و ایستادگی مورد هجمه قرار گرفته اند، گفت: برگزاری محفل شعر بانوان تحت عنوان چکامه مقاومت زمینه ساز بازخوانی دوباره هویت درست از زنان در جامعه است.

«چکامه های مقاومت» محفل ادبی بود که با همکاری و مشارکت اداره کل تبلیغات اسلامی و حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با شعرخوانی تعدادی از بانوان شاعر شهرستان ارومیه و تجلیل از بانوان هنرمند در حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی برگزار شد.