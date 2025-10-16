  1. استانها
  2. خوزستان
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۰

رحیمی: چراغ زنون جاده را ناامن می‌کند؛ ۵۰۰ خودرو در خوزستان توقیف شدند

اهواز - رئیس پلیس راه استان خوزستان از اجرای طرح برخورد با خودروهای دارای چراغ زنون، نور سفید خیره‌کننده و نقص سیستم روشنایی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید رحیمی صبح امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای از آغاز اجرای طرح سراسری برخورد با خودروهای دارای چراغ‌های زنون، نور سفید خیره‌کننده و نقص در سیستم روشنایی در محورهای اصلی و فرعی استان خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه استفاده از چراغ‌های غیرمجاز علاوه بر مغایرت با ضوابط فنی خودرو، موجب کاهش دید رانندگان مقابل و افزایش احتمال تصادفات در ساعات شب می‌شود، افزود: برخی رانندگان با هدف زیبایی ظاهری یا افزایش میدان دید، اقدام به نصب چراغ‌های زنون می‌کنند در حالی که شدت نور این چراغ‌ها باعث آزار چشم دیگر رانندگان و ایجاد خطر در تردد شبانه می‌شود.

سرهنگ رحیمی تصریح کرد: در این طرح، مأموران پلیس راه با خودروهایی که اقدام به تغییر در سیستم روشنایی و استفاده از نورهای غیرمجاز کرده‌اند، به‌شدت برخورد می‌کنند و به‌دلیل تغییر در وضعیت استاندارد خودرو، علاوه بر اعمال قانون، خودروها توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شوند.

وی با اشاره به فعالیت گشت‌های محسوس و نامحسوس در محورهای مواصلاتی استان گفت: کنترل دقیق خودروها در دستور کار قرار دارد و شناسایی خودروهای دارای نور خیره‌کننده یا نقص روشنایی با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس پلیس راه استان خوزستان در پایان از رانندگان خواست با رعایت حقوق سایر کاربران جاده‌ای، ایمنی خود و دیگران را در اولویت قرار دهند و از هرگونه تغییر غیرمجاز در سیستم روشنایی خودرو خودداری ک نند.

