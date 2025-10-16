زمان خوب: اسناد مالکیت نخیلات آبادان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، زمان خوب صبح امروز پنجشنبه در آیین اهدا ۳ هزار و ۵۰۰ فقره سند مالکیت نخیلات شهرستان آبادان و اسناد مالکیت اراضی نیشکر شهرستان خرمشهر با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در سالن جلسات سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، اظهار کرد: تیمی در استان خوزستان در زمینه املاک کاداستر تشکیل شد و مشکلات و راهکارها به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این زمینه قراردادهای مشاوره‌ای منعقد و عملیات نقشه‌برداری و تشکیل پرونده‌ها به صورت رایگان انجام شد و نقشه کلی روستاها نیز تهیه شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان ضمن قدردانی از تلاش کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک آبادان توضیح داد: امروز نه تنها حقوق مالکیت نخیلات تثبیت شد بلکه زمینه ایجاد رونق اقتصادی پایدار نیز فراهم آمد.

وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در استان گفت: صدور اسناد اراضی نیشکر در خرمشهر و ساماندهی بستر رودخانه‌های کارون و بهمنشیر نیز در دستور کار قرار گرفته است.