کاهش ۲۶ درصدی بارش در شهرستان اهر

به گزارش خبرنگار مهر، وحید حسن زاده صبح پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: شهرستان اهر در سال آبی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲، ۳۷۰ میلی متر بارش داشت که در سال آبی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۳، این میزان با ۲۶ درصد کاهش به ۲۸۰ میلی متر رسید ولی امیدواریم تا پایان سال با بارش‌های پاییزه و زمستانه بخشی از این کمبود بارش جبران شود.

وی افزود: علیرغم کاهش ۳۸ درصدی روان آب‌های سطحی که منبع اصلی تأمین آب سد ستارخان اهر می‌باشد، خوشبختانه امسال آب بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت را بدون وقفه تأمین کرده ایم.

مدیر امور منابع آب شهرستان اهر گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ در شهرستان اهر، ۶۲ حلقه چاه غیر مجاز پر و مسلوب المنفعه شده است.

حسن زاده افزود: همچنین ۵۵ حلقه چاه غیر مجاز در حال بهره برداری شناسایی شده و همچنین حفر ۴۳ حلقه چاه غیر مجاز با حضور همکاران گشت کنترل امور متوقف شده است.

مدیر امور منابع آب شهرستان اهر گفت: طی این مدت همچنین ۱۵ هکتار از بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل های شهرستان اهر لایروبی و بازگشایی شده است.

وی گفت: از آب‌های موجود شهرستان اهر اعم از سدها، چاه‌ها و سطحی و زیرزمینی، ۲۸ درصد آب در بخش شرب، ۷۱ درصد در بخش کشاورزی و یک درصد در بخش صنعت گمصرف می‌شود.

مدیر امور منابع آب شهرستان اهر گفت: با توجه به کاهش نزولات آسمانی، لازم است فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب در جامعه نهادینه شود که در این زمینه رسانه‌ها نقش بسزایی دارند که انتظار داریم فعالان رسانه‌ها در شهرستان اهر در جهت فرهنگ سازی مصرف درست آب بیش از پیش در کنار مدیریت امور منابع آب شهرستان اهر باشند.

حسن زاده گفت: از کشاورزان و صاحبان صنایع و معادن و شهروندان انتظار داریم به علت تغییرات اقلیمی و کاهش بارش‌ها در سال‌های اخیر با تغییر الگوی کشت، تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم‌های نوین آبیاری و بازچرخانی آب و صرفه جویی در مصرف آب، جهت گذر از تنش آبی با خادمان خود در مدیریت امور منابع آب شهرستان اهر همکاری نمایند.