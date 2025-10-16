برنامه جامع پایش و ارزیابی تنوع زیستی مازندران رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ظهرابی معاون سازمان حفاظت محیط زیست ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری محیط زیست استان با اشاره به ابلاغ برنامه جامع پایش و ارزیابی تنوع زیستی استان مازندران افزود: این برنامه در راستای تحقق چشم‌انداز برنامه راهبردی اداره‌کل با عنوان «مازندران، الگوی موفق در توسعه پایدار و حفاظت از تنوع زیستی» و با هدف استراتژیک حفاظت و احیای اکوسیستم‌ها و تنوع زیستی تدوین شده است.

ظهرابی در جریان جلسه با تأکید بر ضرورت اجرای هماهنگ و علمی این برنامه گفت: اجرای موفق برنامه نیازمند هم‌افزایی میان ادارات ستادی و شهرستانی، پاسگاه‌های محیط‌بانی، فعالین محیط‌زیست و جوامع محلی است. پایش میدانی مستمر، استفاده از داده‌های علمی و ارتقای ظرفیت نیروهای حفاظتی، ستون اصلی تحقق اهداف حفاظتی و احیای اکوسیستم‌ها در استان خواهد بود.

وی افزود: این برنامه نه‌تنها به‌عنوان یک چارچوب عملیاتی برای ارزیابی وضعیت زیستگاه‌ها و جمعیت گونه‌های ارزشمند عمل می‌کند، بلکه زمینه تصمیم‌گیری‌های مدیریتی مبتنی بر شواهد را فراهم می‌سازد. مشارکت جوامع محلی و فعالغن محیط‌زیست در جمع‌آوری داده‌ها و اجرای اقدامات حفاظتی، نقش مهمی در موفقیت این برنامه دارد.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست در پایان خاطرنشان کرد: اجرای برنامه جامع پایش و ارزیابی تنوع زیستی استان با همکاری مراکز علمی، ادارات اجرایی و نیروهای محیط‌بانی دنبال خواهد شد و این مسیر، پایه‌ای محکم برای حفاظت مشارکتی، پایدار و هوشمند مناطق چهارگانه استان مازندران فراهم می‌کند.