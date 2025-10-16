آیت الله سبحانی: زنان در فضای اجتماعی موثر و نقش ‌آفرین هستند

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن پیام آیت الله جعفر سبحانی به اختتامیه همایش ملی «زن و خانواده؛ کاوشهای وحیانی و عقلانی» بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَثِیرًا وَنِسَاءً» (سوره مبارکه نساء، آیه ۱)
زن در نگاه اسلام، موجودی است الهی که همسنگ مرد در آفرینش و شریک او در رسالت انسانسازی است، قرآن تأکید میکند که هر دو از «نفسی واحد» آفریده شدند: «خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا»، تا یادآور شود که در گوهر انسانیت و قابلیت نیل به کمال، هیچ تفاوتی میان آنان نیست.
مکتب والای اسلام، با معرفی حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، به عنوان الگوی زن مؤمن و اندیشهورز، راه روشن کرامت زن را ترسیم کرده است، آن بانوی بزرگوار در عین عفاف و حیا، در عرصه علم، ایمان، دفاع از ولایت و تربیت نسل مؤمن پیشگام بود و بدینسان نشان داد که «زن» میتواند محور هدایت و بیداری جامعه باشد.
در برابر این حقیقت، مکاتب مادّی و فرهنگ غربی، با بریدن از وحی و فطرت و عقلانیت ناب، منزلت زن را در مرزهای تنگ لذت و سود محدود ساخته و خانواده را از قداست و معنا تهی کردند، نتیجه چنین نگرشی، فروپاشی پیوندهای اخلاقی و ضعف بنیاد خانواده در جوامع امروز است.
بر اساس آموزههای دین اسلام، زنان نیز در فضای اجتماعی مؤثّر و نقش آفرین هستند، بر این اساس، زنان و مردان، با هم تأمینکننده نیازمندیهای اجتماعی هستند و هر دو باید در خدمت جامعه باشند؛ ولی قلمرو خدمت هر دو متفاوت است و پذیرش این نوع تفاوتها و تلاش برای مراعات آنها، نهایت خدمت به زن و مرد، و عین عدالت است.
امروزه و با توجه به سیل پرسشها و هجمهها در زمینه مسائل «زن و خانواده»، جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگر، نیازمند بازنگری عالمانه در زمینه «هویت و جایگاه زن و خانواده» بر پایه معارف قرآنی و خرد ناب است.
برگزاری همایش ملی «زن و خانواده؛ کاوشهای وحیانی و عقلانی» در شهر عالمپرور کرمانشاه، گامی شایسته و امیدبخش در این مسیر به شمار میآید، بیتردید گفتوگوهای عالمانه و پژوهشهای متفکرانه، اگر بر پایه عقل و وحی سامان یابد، میتواند چراغی فراراه جامعه و الگویی برای امت اسلامی باشد.
از همه اندیشمندان، اساتید، پژوهشگران و به ویژه بانوان فرهیختهای که در این همایش به اندیشهورزی درباره «زن و خانواده» میپردازند، صمیمانه قدردانی مینمایم و امیدوارم نتایج این هماندیشی، منشأ برکات علمی و فرهنگی برای جامعه اسلامی گردد و در تحکیم نهاد مقدس خانواده و ارتقای جایگاه زن مسلمان مؤثر افتد.
از خداوند متعال مسألت دارم به همه دستاندرکاران این حرکت ارزشمند، توفیق روزافزون عنایت فرماید و همگان را در خدمت به قرآن، عترت، و ارزشهای اصیل خانواده موفق بدارد.
بر اساس آموزههای دین اسلام، زنان نیز در فضای اجتماعی مؤثّر و نقش آفرین هستند.
