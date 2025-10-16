به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنرانی هفتگی خود به تازه ترین تحولات این کشور و منطقه به ویژه رویدادهای مربوط به نوار غزه پرداخت.
«سید عبدالملک بدرالدین الحوثی» در این سخنرانی گفت: در سالگرد شهادت رهبر و فرمانده بزرگ یحیی سنوار، که خداوند او را رحمت کند، درسهای بزرگی را که او برای نسلها جاودانه کرد، یادآوری میکنیم. شهید سنوار نمادی از پایداری فلسطینیان و فداکاری در راه خداست. شهید سنوار به تعهد و جهاد خود عمل کرد و ارزشهای والا و آگاهی عظیمی که او در زمینه جهاد ارائه داد، مکتبی الهامبخش برای نسلها است.
وی ادامه داد: همه رهبران مجاهد، همه صاحبان مسئولیت و جبهههای پشتیبانی که در حمایت از فلسطین و غزه سخاوت بزرگی از خود نشان دادند، قابل تقدیر هستند. جبهه حزب الله در خط مقدم کسانی است که بزرگترین فداکاریها را انجام دادهاند و در صدر آنها شهید بزرگ سید حسن نصرالله قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران هم با پایداری تزلزلناپذیر، صرف نظر از فشارها، فداکاریهای بزرگی در حمایت از آرمان فلسطین انجام داده است. جمهوری اسلامی فرماندهان مجاهد و در صدر آنها شهید بزرگ قاسم سلیمانی را تقدیم کرده است.
رهبر انصارالله افزود: فداکاریهای مردم عزیز یمن و شهدایی که از زمان حرکتشان در نبرد «پیروزی موعود و جهاد مقدس» در راه خداوند متعال تقدیم کردهاند، با سطح موضعگیری و تقدیم مداوم شهدا متمایز شده است. نیروهای مسلح امروز شهادت برادر، همراه مسیر و فرمانده بزرگمان، شهید محمد عبدالکریم الغماری رئیس ستاد ارتش را اعلام کردند و این شهادت، سهم بزرگ او در حمایت از یمنیها در نبرد پیروزی موعود و جهاد مقدس را به اوج خود رساند. نیروهای مسلح، رزمندگان خود را به عنوان قربانی به درگاه خداوند تقدیم کردهاند، که این بخشی از موضع واقعی و خالصانهای است که چه به صورت رسمی و چه به صورت مردمی، در زمینه فداکاری و پایداری اتخاذ کردهاند. مردم ما بسیج شدند و از هیچ چیز جز خدا نترسیدند و این علیرغم تلاش آمریکا برای به بند کشیدن امت ما و منزوی کردن مردم فلسطین بود. تسلیت و تبریک خود را به بستگان شهید سرلشکر الغماری، همرزمانش در نیروهای مسلح و همه انسانهای آزاده تقدیم میکنیم. شهید الغماری سهم بزرگی در نبرد حمایت از غزه داشت و از زمان شهادتش، همرزمانش در مسئولیت و جهاد، راهش را ادامه دادهاند. در خط مقدم شهدای مردم ما، مقامات دولتی، به رهبری نخست وزیر، نیروهای مسلح و مردم عزیز ما از همه اقشار جامعه، سهم بزرگی دارند.
الحوثی خاطرنشان کرد: در سالگرد شهادت یحیی سنوار، ما به شکست دشمن اسرائیلی و حامیان آن، به رهبری آمریکاییها، که مجبور به مذاکره در چارچوب توافق تبادل اسرا شدند، اشاره می کنیم. دشمن اسرائیلی با وجود حمایت آشکار و مطلق آمریکا، حمایت گسترده غرب و حمایت کامل صهیونیسم جهانی، شکست خورد. با وجود اعلام دشمن در مورد «طرح اسرائیل بزرگ و تغییر خاورمیانه»، در اهداف عملیاتی خود، که مهمترین آنها مسئله کنترل بر نوار غزه و پایان دادن به مقاومت بود، شکست خورد. دشمن اسرائیلی بدون توافق تبادل اسرا در بازگرداندن اسرای خود ناکام ماند. دشمن اسرائیلی، حامیان مالی پشت آن و شریک آمریکاییاش بدون توافق تبادل اسرا در بازگرداندن اسرای خود کاملاً شکست خوردهاند.
در بخش دیگری از سخنان دبیرکل انصارالله آمده است: دشمن با جنایات عظیم و وحشتناک خود نتوانست اراده ملت فلسطین و مجاهدین آنها را بشکند. دشمن اسرائیلی با تمام تاکتیکها و تواناییهایش نتوانست بدون توافق تبادل اسرا، اسرای خود را به دست آورد و آنها را آزاد کند. این توافق با توجه به مقیاس تواناییهای دشمن اسرائیلی و مشارکت آمریکا و حمایت غرب، نشان دهنده یک شکست بسیار بزرگ برای آنهاست. دشمن اسرائیلی میتوانست از همان روز اول پس از عملیات طوفان الاقصی، وارد توافق تبادل اسرا شود و منطقه را از تمام جنایات و ظلمی که در آنجا مرتکب شده بود، نجات دهد. اما کانون وضعیت عمومی کل منطقه را تا آستانه یک جنگ بزرگ و یک جنگ فراگیر و رویدادهای بزرگی که پیامدهای جهانی داشته، پیش برده است.
