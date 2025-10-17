رونمایی از استقلالِ با ساپینتو ؛ آبی ها در اندیشه بازگشت به مسیر برد

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتبال ایران امروز (جمعه ۲۵ مهر) با برگزاری سه دیدار وارد هفته هفتم خود می‌شود که در مهم‌ترین بازی، تیم‌های استقلال و مس رفسنجان در ورزشگاه شهدای شهرقدس به مصاف هم می‌روند.

گل‌گهر - چادرملو

تیم فوتبال گل‌گهر که تنها به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به تراکتور در رتبه دوم جدول قرار دارد، به دنبال کسب سومین پیروزی خود مقابل چادرملو است. در سوی مقابل، سعید اخباری و شاگردانش در شش هفته گذشته لیگ برتر شکستی را تجربه نکرده‌اند و به همراه پرسپولیس دو تیم بدون شکست این فصل محسوب می‌شوند.

در دو دیدار رفت و برگشت فصل گذشته، گل‌گهر موفق به پیروزی مقابل حریف یزدی خود شد. شاگردان مهدی تارتار تاکنون سه گل به چادرملو زده‌اند و هیچ گلی دریافت نکرده‌اند.

این مسابقه با قضاوت حسین امیدی از ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان برگزار می‌شود.

استقلال - مس رفسنجان

تیم فوتبال استقلال پس از مدت‌ها در این دیدار ریکاردو ساپینتو را روی نیمکت خواهد داشت و این مربی پرتغالی برای نخستین بار در فصل بیست‌وپنجم تیمش را هدایت می‌کند.

دو تیم استقلال و مس رفسنجان از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهدای شهرقدس رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند. این دو تیم تاکنون در ۹ دیدار مقابل هم صف‌آرایی کرده‌اند که حاصل آن شش برد برای استقلال، دو برد برای مس رفسنجان و چهار تساوی بوده است. هر دو برد مس رفسنجان در چارچوب رقابت‌های جام حذفی به دست آمده است.

در مجموع دوازده دیدار دو تیم، استقلال ۲۰ گل و مس رفسنجان ۱۵ گل به ثمر رسانده‌اند تا میانگین هر بازی نزدیک به سه گل باشد. در پنج میزبانی استقلال از مس رفسنجان در تهران، آبی‌پوشان سه برد و دو تساوی کسب کرده‌اند.

امیرحسین حسین‌زاده، کوین یامگا و گوستاوو بلانکو با سه گل، بهترین گلزنان تاریخ تقابل‌های این دو تیم به شمار می‌روند. در پنج دیدار اخیر، استقلال دو برد و مس رفسنجان یک برد به دست آورده و دو بازی نیز با تساوی خاتمه یافته است.

در این دیدار، ابوالفضل جلالی به دلیل سرماخوردگی و روزبه چشمی به علت مصدومیت غایب خواهند بود.

رسول خطیبی، سرمربی محروم مس رفسنجان که سابقه بازی در استقلال را دارد، تاکنون در ۹ تقابل به‌عنوان سرمربی برابر استقلال به دو برد، چهار تساوی و سه شکست رسیده است. در سوی مقابل، ریکاردو ساپینتو در دو بازی مقابل مس رفسنجان، یک برد و یک تساوی به دست آورده است.

در ترکیب مس رفسنجان، سه بازیکن سابق استقلال یعنی ایمان سلیمی، آرمان رمضانی و میلاد فخرالدینی حضور دارند.

استقلال در پنج دیدار اخیر خود در لیگ برتر به پیروزی نرسیده و با دو شکست و سه تساوی، شرایط خوبی را پشت سر نگذاشته است. مس رفسنجان نیز در پنج بازی گذشته یک برد، دو تساوی و دو شکست کسب کرده است.

دیدار مقابل مس رفسنجان، نخستین حضور ریکاردو ساپینتو در کنار زمین پس از پایان محرومیتش است. خسرو حیدری و روزبه چشمی غایبان استقلال و رسول خطیبی غایب مس رفسنجان در این مسابقه هستند.

استقلال با ۷ امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارد و مس رفسنجان با ۵ امتیاز در رتبه پانزدهم ایستاده است.

قضاوت این دیدار بر عهده کوپال ناظمی است. او تاکنون در ۱۲ قضاوت برای استقلال، ۵ برد، ۵ تساوی و ۲ شکست برای این تیم ثبت کرده و در ۸ قضاوت برای مس رفسنجان، ۲ برد، ۲ تساوی و ۴ شکست را برای تیم رفسنجانی سوت زده است. دیدار امروز نخستین قضاوت ناظمی در تقابل دو تیم محسوب می‌شود.

این مسابقه از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار خواهد شد.

استقلال خوزستان - سپاهان

تیم استقلال خوزستان با هدایت امیر خلیفه‌اصل در ۶ هفته ابتدایی لیگ برتر نتایج قابل قبولی کسب کرده و در این هفته در ورزشگاه تختی آبادان میزبان سپاهان خواهد بود.

استقلال خوزستان دو بازی اخیر خود را با پیروزی پشت سر گذاشته و به دنبال سومین برد متوالی‌اش است. سپاهان نیز در پی کسب دومین پیروزی فصل خود است.

در ۱۰ تقابل گذشته دو تیم، ۴ برد سهم سپاهان، یک برد برای استقلال خوزستان و ۵ دیدار نیز با نتیجه تساوی پایان یافته است.

این دیدار با قضاوت شهاب محمدی از ساعت ۱۹ برگزار می‌شود.

برنامه بازی‌های هفته هفتم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

جمعه ۲۵ مهر

* گل گهر - چادرملو؛ ساعت: ۱۶:۴۵

* استقلال - مس رفسنجان؛ ساعت: ۱۸:۰۰

* استقلال خوزستان - سپاهان؛ ساعت: ۱۹:۰۰

شنبه ۲۶ مهر

* پیکان - آلومینیوم؛ ساعت: ۱۵:۳۰

* ذوب‌آهن - فولاد؛ ساعت: ۱۸:۰۰

* شمس آذر - فجرسپاسی؛ ساعت: ۱۸:۰۰

* خیبر - پرسپولیس؛ ساعت: ۱۸:۱۵