  1. استانها
  2. اردبیل
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۹

امام جمعه انگوت:

صادق قدرتی:بی‌توجهی به زیرساخت‌ها ورزشکاران انگوت را ناامید کرده است

صادق قدرتی:بی‌توجهی به زیرساخت‌ها ورزشکاران انگوت را ناامید کرده است

انگوت - امام جمعه شهرستان انگوت با انتقاد از بی‌توجهی به زیرساخت‌های ورزشی انگوت گفت: نبود امکانات و حمایت کافی، موجب دلسردی و ناامیدی ورزشکاران مستعد انگوت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق قدرتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان انگوت، با اشاره به بی‌توجهی مسئولان ورزش و جوانان به توسعه فعالیت‌های ورزشی در شهرستان انگوت، اظهار کرد: بی‌توجهی مسئولان اداره ورزش و جوانان به وضعیت نامطلوب زیرساخت‌های ورزشی در این شهرستان، نارضایتی گسترده‌ای را در میان ورزشکاران و جوانان برانگیخته است.
وی گفت: وضعیت نامناسب سالن‌های ورزشی شهر انگوت و زیوه نیز از دیگر مشکلات اساسی ورزشکاران است. این سالن‌ها با مشکلاتی نظیر نبود کف‌پوش مناسب، سیستم گرمایشی ناکارآمد و کمبود روشنایی مواجه‌اند که ادامه فعالیت ورزشی در آن‌ها را دشوار کرده است.
امام جمعه شهرستان انگوت بیان کرد: ورزشکاران انگوت از مسئولان استانی و شهرستانی انتظار دارند با نگاهی جدی‌تر به وضعیت ورزش این منطقه، زمینه‌ی بهبود امکانات و ساماندهی مدیریت ورزشی را فراهم کنند تا انگیزه‌ی جوانان برای فعالیت در عرصه‌های مختلف ورزشی حفظ شود.
حجت الاسلام قدرتی ضمن دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوایی الهی، تاکید کرد: تقوایی الهی کلید سعادت دنیا و آخرت و راه عبور از مشکلات است و بکوشیم راه و مسیرمان را مسیر حق و راستی قرار دهیم تا در دنیا و آخرت سعادتمند شویم.
کد خبر 6624946

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها