انگوت ، با اشاره به بی‌توجهی مسئولان ورزش و جوانان به توسعه فعالیت‌های ورزشی در شهرستان انگوت ، اظهار کرد: بی‌توجهی مسئولان اداره ورزش و جوانان به وضعیت نامطلوب زیرساخت‌های ورزشی در این شهرستان، نارضایتی گسترده‌ای را در میان ورزشکاران و جوانان برانگیخته است. به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام صادق قدرتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان، با اشاره به بی‌توجهی مسئولان ورزش و جوانان به توسعه فعالیت‌های ورزشی در شهرستان، اظهار کرد: بی‌توجهی مسئولان اداره ورزش و جوانان به وضعیت نامطلوب زیرساخت‌های ورزشی در این شهرستان، نارضایتی گسترده‌ای را در میان ورزشکاران و جوانان برانگیخته است.

وی گفت: وضعیت نامناسب سالن‌های ورزشی شهر انگوت و زیوه نیز از دیگر مشکلات اساسی ورزشکاران است. این سالن‌ها با مشکلاتی نظیر نبود کف‌پوش مناسب، سیستم گرمایشی ناکارآمد و کمبود روشنایی مواجه‌اند که ادامه فعالیت ورزشی در آن‌ها را دشوار کرده است.

امام جمعه شهرستان انگوت بیان کرد: ورزشکاران انگوت از مسئولان استانی و شهرستانی انتظار دارند با نگاهی جدی‌تر به وضعیت ورزش این منطقه، زمینه‌ی بهبود امکانات و ساماندهی مدیریت ورزشی را فراهم کنند تا انگیزه‌ی جوانان برای فعالیت در عرصه‌های مختلف ورزشی حفظ شود.

حجت الاسلام قدرتی ضمن دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوایی الهی، تاکید کرد: تقوایی الهی کلید سعادت دنیا و آخرت و راه عبور از مشکلات است و بکوشیم راه و مسیرمان را مسیر حق و راستی قرار دهیم تا در دنیا و آخرت سعادتمند شویم.