به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: از بدو دوره ششم مدیریت شهری؛ ترافیک، آلودگی هوا و موضوع آب به عنوان مهمترین اولویت‌ها در روند بودجه ریزی سالانه مشخص شد و امروز می‌بینیم که در این عرصه‌ها توانستیم گام‌های محکمی برداریم.

وی ادامه داد: امروز شاهد نوسازی اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها و واگن‌های مترو هستیم، علاوه بر آن اتوبوس‌های برقی که هم در راستای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و هم در راستای کاهش آلودگی هوا مؤثر بوده وارد ناوگان شده است.

صادقی افزود: خریداری ۲۵۰۰ اتوبوس برقی و ۱۵۰۰ اتوبوس تولید داخل سبب می‌شود تازه ما به تعداد مورد نیاز در سال ۹۶ برسیم. این بدان معنا است که مدیریت در این دوره هم باید عقب ماندگی دوره قبل را جبران می‌کرد هم ناوگان مورد نیاز متناسب با دوره حاضر را فراهم کند که شهرداری ذره‌ای از این مهم شانه خالی نکرده است.

وی با اشاره به توسعه خطوط مترو و توسعه واگن‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در طول ۱۰ سال گذشته تعداد واگن‌های مترو افزوده نشده اما در این دوره قرار داد بیش از هزار واگن مترو منعقد شده است که به زودی شیرینی ورود این واگن‌ها را شهروندان حس خواهند کرد.

وی افزود: خرید و ورود بیش از ۲ هزار تاکسی برقی گام دیگری در امر نوسازی و توسعه حمل و نقل عمومی و پاک بوده است.

صادقی در ادامه سخنان خود با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در حوزه آسیب‌های اجتماعی افزود: اتفاق خوبی که در این دوره افتاد انتخاب شهردار تهران به عنوان دستیار ریاست جمهوری در امر آسیب‌های اجتماعی بوده است چرا که شهرداری آمادگی خود را اعلام کرده که در این امر ورود کند.

صادقی افزود: ساماندهی زنان سرپرست خانواده، معتادان متجاهر، کودکان کار، و … همه در این دوره به خوبی انجام شده چرا که شهر معطل تصمیمات سازمانی نمی‌ماند و شهرداری هم به همین سبب معطل سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی ربط نمی‌ماند و می‌بینیم ورود شهرداری چه اتفاقات خوبی در شهر رقم زده است.