به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مجتبی میردامادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) اظهار کرد: جنگ فرهنگی که دشمنان علیه اعتقادات جوانان به راه انداخته‌اند، از جنگ نظامی خطرناک‌تر است.

وی با تأکید بر اینکه کلید و رمز همه موفقیت‌ها، تقوای الهی است، افزود: یکی از حیله‌های اصلی دنیای استکبار، انحراف اعتقادات دینی مردم ایران است تا ایمان و باور ملت را تضعیف کند.

میردامادی بیان کرد: ایمان مردم بود که سبب ایستادگی ایران در برابر قلدری‌های آمریکا شد، اما امروز دشمنان اسلام با شبهه‌سازی درباره خدا، پیامبر و اصول اعتقادی درصدد سست کردن باورهای جامعه هستند.

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به ضرورت تقویت بنیه دفاعی کشور تصریح کرد: اگر ایران اسلامی در دفاع مقدس ضعیف بود، در همان ۱۲ روز نخست نابود می‌شد، اما این مردم مؤمن و انقلابی بودند که اجازه ندادند دشمن پیروز شود.

وی ادامه داد: امروز نیز افزایش تحریم‌ها نشان‌دهنده پیشرفت و قدرت ایران است؛ مستکبران تاب دیدن ظهور قدرتی مستقل را ندارند و از پیشرفت ملت ایران در عرصه‌های مختلف علمی و نظامی هراس دارند.

میردامادی با اشاره به لزوم حفظ وحدت ملی گفت: اختلاف سلیقه‌ها باید کنار گذاشته شود تا همه مردم زیر پرچم انقلاب اسلامی متحد باشند. اگر کسی به ایران حمله کند، با پاسخ سخت ملت مواجه خواهد شد.

وی افزود: باید بتوانیم با جنگ نرم مقابله کنیم، زیرا دشمن با بی‌حیایی و علنی کردن گناه، ایمان جامعه را هدف قرار داده است. صداوسیما باید برنامه‌هایی برای رفع شبهات اعتقادی جوانان تولید کند تا از نفوذ دشمن جلوگیری شود.

میردامادی با اشاره به تحولات غزه تصریح کرد: مردم مظلوم غزه با مقاومت و ایمان خود، پس از دو سال نبرد سخت، رژیم صهیونیستی را شکست دادند؛ امروز اسرائیل بیش از هر زمان دیگری در جهان بی‌آبرو شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر انسان به خدا ایمان داشته باشد، هیچ قدرتی نمی‌تواند به او آسیب برساند. از خدا بترسید، نه از دشمن و سلاح‌هایش؛ زیرا پیروزی واقعی در سایه ایمان، وحدت و تقوای الهی است.