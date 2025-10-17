قاسمی خواه: آرامش درونی و سکینه قلبی محصول ایمان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسمی خواه در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان چناران اظهار کرد: محل آرامش، قلب مؤمن است و اگر انسان با ایمان خود قلبش را پر از آرامش کند به این مهم دست می‌یابد اما اگر قلب به گناه آلوده شود، این سکینه جای خود را در آن نخواهد یافت.

امام جمعه موقت چناران بیان کرد: شرط دریافت آرامش الهی، ایمان است و با ایمان می‌توان گلهای آرامش را در قلب کاشت.

وی به مسئله مساکین و نیازمندان در جامعه اسلامی اشاره و تأکید کرد: ایمان و اقتصاد در جامعه اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و آدمی باید با صدقات مالی و کمک به نیازمندان، این مسئله را مهم تلقی کند تا هیچ انسان نیازمندی در جامعه باقی نماند.

قاسمی‌خواه از مسئولان خواست با مردم همگام شوند تا در راستای محرومیت‌زدایی گام‌های مؤثری برداشته شود.

امام جمعه موقت چناران در بخش دیگری از خطبه‌ها به تحولات اخیر فلسطین اشاره و تصریح کرد: نابودی کامل حماس، تصاحب کامل غزه و کوچاندن مردم، آزادی تمامی اسرای صهیونیستی از اهداف اصلی صهیونیست‌ها بود اما آنان به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند و مبادله ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی در مقابل ۲۰ اسیر صهیونیستی یکی از موفقیت‌های بزرگ حماس در این مدت بود.

وی سه شرط آمریکا از ایران را بیان کرد و گفت: آمریکا خواهان به رسمیت شمردن حق حیات اسرائیل، عدم حمایت از محور مقاومت و توقف برنامه هسته‌ای ایران است اما ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه اخیر ثابت کردند که با وحدت و همبستگی و با پیروی از منویات مقام معظم رهبری می‌توانند توطئه‌های دشمنان را خنثی کنند.