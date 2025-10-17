به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید مصطفی موسوی اصفهانی، در آئین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته در حسینیه امام خمینی (ره) اظهار کرد: برخی مواقع فراخوانهایی با شعارهای زیبا و ظاهراً خیرخواهانه منتشر میشود، اما لازم است مردم با بصیرت منشأ و اهداف پشتپرده این فراخوانها را بررسی کنند.
وی با اشاره به حوادث اخیر منطقه افزود: دشمنان با ترور فرماندهان و دانشمندان و حمله به مراکز حساس در جریان جنگ ۱۲ روزه، به دنبال ایجاد هرج و مرج بودند، اما نقش محوری رهبر معظم انقلاب در هدایت صحنه و تعیین سریع جایگزین برای فرماندهان شهید، موجب تقویت روحیه مردم و شکست نقشههای دشمن شد.
خطیب موقت جمعه همدان عنوان کرد: در حالیکه برخی به غلط معتقد بودند کشور باید تنها بر دیپلماسی تکیه کند و ساخت موشکهای دوربرد ضرورتی ندارد، رهبر انقلاب با صلابت اعلام کردند که راه پیشرفت مذاکره با آمریکا نیست، بلکه قدرتیابی درونزا و مقاومسازی کشور است.
آیتالله موسوی اصفهانی همچنین با اشاره به سفر رئیسجمهور به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: رئیسجمهور با اقتدار از مواضع بهحق ملت ایران و مظلومیت کشور، بهویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه، دفاع کرد.
وی در بخش دیگری از خطبهها بیان کرد: رؤسای سهقوه در جلسات مشترک درباره معیشت مردم گفتگو میکنند، اما سخنان کلی کافی نیست و باید روشن شود چرا برخی کالاها ناگهان چند برابر افزایش قیمت مییابند. مسئولان باید گزارش دقیق اقدامات خود در زمینه ارزاق عمومی و رفع مشکلات اقتصادی را ارائه دهند.
آیتالله موسوی اصفهانی همچنین از اقامه نماز باران در عصر روز سیام مهرماه در همدان خبر داد و ابراز امیدواری کرد این آئین با حضور گسترده مردم برگزار و موجب نزول رحمت الهی شود.
وی در پایان با تأکید بر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب گفت: حجاب یک مسئله قرآنی و اسلامی است که اختصاصی به شیعه ندارد؛ امام خمینی (ره) نیز در رساله خود، حجاب را همچون نماز و روزه از ضروریات دین دانستهاند.
