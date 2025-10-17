  1. استانها
  2. همدان
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۱

آیت‌الله موسوی: مراقب فراخوان‌های مشکوک با شعارهای فریبنده باشیم

همدان– امام جمعه موقت همدان گفت: مردم باید در برابر فراخوان‌های مشکوک با شعارهای فریبنده هوشیار باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید مصطفی موسوی اصفهانی، در آئین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته در حسینیه امام خمینی (ره) اظهار کرد: برخی مواقع فراخوان‌هایی با شعارهای زیبا و ظاهراً خیرخواهانه منتشر می‌شود، اما لازم است مردم با بصیرت منشأ و اهداف پشت‌پرده این فراخوان‌ها را بررسی کنند.

وی با اشاره به حوادث اخیر منطقه افزود: دشمنان با ترور فرماندهان و دانشمندان و حمله به مراکز حساس در جریان جنگ ۱۲ روزه، به دنبال ایجاد هرج و مرج بودند، اما نقش محوری رهبر معظم انقلاب در هدایت صحنه و تعیین سریع جایگزین برای فرماندهان شهید، موجب تقویت روحیه مردم و شکست نقشه‌های دشمن شد.

خطیب موقت جمعه همدان عنوان کرد: در حالی‌که برخی به غلط معتقد بودند کشور باید تنها بر دیپلماسی تکیه کند و ساخت موشک‌های دوربرد ضرورتی ندارد، رهبر انقلاب با صلابت اعلام کردند که راه پیشرفت مذاکره با آمریکا نیست، بلکه قدرت‌یابی درون‌زا و مقاوم‌سازی کشور است.

آیت‌الله موسوی اصفهانی همچنین با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: رئیس‌جمهور با اقتدار از مواضع به‌حق ملت ایران و مظلومیت کشور، به‌ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه، دفاع کرد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها بیان کرد: رؤسای سه‌قوه در جلسات مشترک درباره معیشت مردم گفتگو می‌کنند، اما سخنان کلی کافی نیست و باید روشن شود چرا برخی کالاها ناگهان چند برابر افزایش قیمت می‌یابند. مسئولان باید گزارش دقیق اقدامات خود در زمینه ارزاق عمومی و رفع مشکلات اقتصادی را ارائه دهند.

آیت‌الله موسوی اصفهانی همچنین از اقامه نماز باران در عصر روز سی‌ام مهرماه در همدان خبر داد و ابراز امیدواری کرد این آئین با حضور گسترده مردم برگزار و موجب نزول رحمت الهی شود.

وی در پایان با تأکید بر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب گفت: حجاب یک مسئله قرآنی و اسلامی است که اختصاصی به شیعه ندارد؛ امام خمینی (ره) نیز در رساله خود، حجاب را همچون نماز و روزه از ضروریات دین دانسته‌اند.

