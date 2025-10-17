  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۳

عبادی: ملت ایران با رهبری دینی و وحدت از فتنه‌های دشمن عبور کرده است

بندرعباس- امام جمعه بندرعباس با تاکید بر وطن‌دوستی به عنوان جزئی از تعالیم اصیل اسلامی، گفت: ملت ایران با رهبری دینی و وحدت اجتماعی از فتنه‌های دشمن عبور کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تاکید بر وطن‌دوستی به عنوان جزئی از تعالیم اصیل اسلامی، گفت: دشمنان انقلاب همواره در تلاش برای ایجاد شکاف میان ارزش‌های دینی و ملی بوده‌اند، اما ملت ایران با رهبری دینی و انسجام اجتماعی این فتنه‌ها را پشت سر گذاشته است.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده ضمن توصیه به تقوای الهی، بر جایگاه وطن‌دوستی در آموزه‌های اسلامی تاکید کرد و افزود: دشمنان نظام همواره در پی ایجاد تفرقه میان ارزش‌های دینی و ملی بوده‌اند، اما ملت ایران با هدایت رهبری دینی و حفظ وحدت اجتماعی بر این تهدیدات فائق آمده است.

امام جمعه بندرعباس به نقش برجسته رهبر معظم انقلاب در دوران جنگ ۱۲ روزه اشاره و بیان کرد: مدیریت میدانی و هدایت مستقیم نیروهای مسلح توسط رهبر انقلاب، باعث افزایش کارآمدی عملیاتی رزمندگان و حفاظت از سرمایه‌ها و زیرساخت‌های ملی شد.

وی خاطرنشان کرد: دشمن در ابتدا قصد داشت به تأسیسات حیاتی کشور ضربه بزند، اما با پاسخ قاطع ایران و حمله متقابل به مراکز حیفا و انرژی رژیم صهیونیستی متوجه شد که تعرض به منافع ملت ایران هزینه‌های سنگینی در پی دارد و پس از آن از حمله به مراکز صنعتی و نفتی عقب‌نشینی کرد.

امام جمعه بندرعباس همچنین حفظ انسجام اجتماعی و تقویت روحیه مقاومت مردم را از محورهای راهبردی رهبری انقلاب برشمرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در اوج نبرد سه بار مستقیماً با مردم سخن گفتند تا آرامش، شجاعت و وحدت در جامعه حفظ شود.

عبادی‌زاده با اشاره به حضور رهبر انقلاب در مراسم‌های عمومی و عزاداری‌ها در آن ایام تاکید کرد: این حضورهای ناگهانی نقشه‌های رسانه‌ای دشمن را خنثی و وحدت ملی را حول محور ایران بزرگ تقویت کرد.

وی با اشاره به تهدیدات منطقه‌ای و تلاش دشمنان برای تجزیه کشورهای اسلامی، اظهار داشت: ملت ایران هوشیار است و اجازه تحقق اهداف تضعیف‌کننده را نخواهد داد.

امام جمعه بندرعباس افزود: رهبر انقلاب ضمن تکیه بر ملت و جبهه مقاومت، از ظرفیت دیپلماسی نیز بهره گرفتند و با اجازه مذاکره حتی با دشمنان بدعهد، نشان دادند که جمهوری اسلامی اهل گفت‌وگو و نه جنگ‌طلبی است.

وی همچنین روز تربیت‌بدنی و ورزش را تبریک گفت و قهرمانان ملی را سفیران فرهنگی و پیام‌آوران عزت ایران در میادین جهانی توصیف کرد و یادآور شد که شهیدان ورزشکار همچون ابراهیم هادی و شهید حیدریان، الگوهای ماندگار جوانان در عرصه‌های ورزشی و جهاد هستند.

عبادی‌زاده در پایان از خدمات مجموعه دامپزشکی استان هرمزگان تقدیر کرد و این قشر را مجاهدان گمنام سلامت غذایی نامید و تاکید کرد که تلاش آنها در تأمین غذای سالم و امنیت غذایی جامعه شایسته قدردانی است.

