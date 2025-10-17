به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد عبادیزاده در خطبههای نماز جمعه این هفته با تاکید بر وطندوستی به عنوان جزئی از تعالیم اصیل اسلامی، گفت: دشمنان انقلاب همواره در تلاش برای ایجاد شکاف میان ارزشهای دینی و ملی بودهاند، اما ملت ایران با رهبری دینی و انسجام اجتماعی این فتنهها را پشت سر گذاشته است.
حجتالاسلام عبادیزاده ضمن توصیه به تقوای الهی، بر جایگاه وطندوستی در آموزههای اسلامی تاکید کرد و افزود: دشمنان نظام همواره در پی ایجاد تفرقه میان ارزشهای دینی و ملی بودهاند، اما ملت ایران با هدایت رهبری دینی و حفظ وحدت اجتماعی بر این تهدیدات فائق آمده است.
امام جمعه بندرعباس به نقش برجسته رهبر معظم انقلاب در دوران جنگ ۱۲ روزه اشاره و بیان کرد: مدیریت میدانی و هدایت مستقیم نیروهای مسلح توسط رهبر انقلاب، باعث افزایش کارآمدی عملیاتی رزمندگان و حفاظت از سرمایهها و زیرساختهای ملی شد.
وی خاطرنشان کرد: دشمن در ابتدا قصد داشت به تأسیسات حیاتی کشور ضربه بزند، اما با پاسخ قاطع ایران و حمله متقابل به مراکز حیفا و انرژی رژیم صهیونیستی متوجه شد که تعرض به منافع ملت ایران هزینههای سنگینی در پی دارد و پس از آن از حمله به مراکز صنعتی و نفتی عقبنشینی کرد.
امام جمعه بندرعباس همچنین حفظ انسجام اجتماعی و تقویت روحیه مقاومت مردم را از محورهای راهبردی رهبری انقلاب برشمرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در اوج نبرد سه بار مستقیماً با مردم سخن گفتند تا آرامش، شجاعت و وحدت در جامعه حفظ شود.
عبادیزاده با اشاره به حضور رهبر انقلاب در مراسمهای عمومی و عزاداریها در آن ایام تاکید کرد: این حضورهای ناگهانی نقشههای رسانهای دشمن را خنثی و وحدت ملی را حول محور ایران بزرگ تقویت کرد.
وی با اشاره به تهدیدات منطقهای و تلاش دشمنان برای تجزیه کشورهای اسلامی، اظهار داشت: ملت ایران هوشیار است و اجازه تحقق اهداف تضعیفکننده را نخواهد داد.
امام جمعه بندرعباس افزود: رهبر انقلاب ضمن تکیه بر ملت و جبهه مقاومت، از ظرفیت دیپلماسی نیز بهره گرفتند و با اجازه مذاکره حتی با دشمنان بدعهد، نشان دادند که جمهوری اسلامی اهل گفتوگو و نه جنگطلبی است.
وی همچنین روز تربیتبدنی و ورزش را تبریک گفت و قهرمانان ملی را سفیران فرهنگی و پیامآوران عزت ایران در میادین جهانی توصیف کرد و یادآور شد که شهیدان ورزشکار همچون ابراهیم هادی و شهید حیدریان، الگوهای ماندگار جوانان در عرصههای ورزشی و جهاد هستند.
عبادیزاده در پایان از خدمات مجموعه دامپزشکی استان هرمزگان تقدیر کرد و این قشر را مجاهدان گمنام سلامت غذایی نامید و تاکید کرد که تلاش آنها در تأمین غذای سالم و امنیت غذایی جامعه شایسته قدردانی است.
نظر شما